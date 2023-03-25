Мнение: Формат дружбы России с Китаем, отзыв признания Тайваня и рекордные поставки газа в Китай

1. По поводу новой западной методички о том, что Россия якобы стала «вассалом Китая». Автор дзен-канала «Выключаем эмоции, включаем ум» пишет (ссылка):



Почему же я уверен, что Россия даже близко не является вассалом или, если хотите, младшим партнёром Китая?

А. Прежде всего замечу, что Си Цзиньпин неоднократно называл Владимира Путина дорогим другом, как и Путин его. Одно это показывает, насколько сейчас они ценны друг для друга.

Б. Господин не приедет к вассалу с первым визитом после переизбрания, да ещё с такой делегацией, да ещё и на три дня. Да и вообще, господину не пристало ездить к вассалу.

Давайте-ка сразу и вспомним наглядный пример того, как обращаются с вассалом.

Газопроводы “Северный поток” были важнейшей энергетической инфраструктурой для Германии. Так? Так!

Они были уничтожены. Так? Так!

И вот когда Сеймур Херш опубликовал своё расследование о причастности США и у Байдена начало подгорать одно место, то он, испугавшись ответственности, решил пустить всех по ложному следу – найти виновников этой диверсии в другом месте. Так? Так!

Как вы понимаете, если бы США были вассалом Германии, то Байден должен был бы лететь на всех парах в Германию, падать в ноги канцлеру Олафу Шольцу, прося его понять и простить, а также клятвенно обещать, что Америка всё компенсирует и поможет исправить, лишь бы господин простил и помог ему отмазаться от этого преступления. Так? Так!

Ну а на самом деле кто и куда полетел? А полетел наоборот Шольц через океан, проведя в полёте около 16 часов, чтобы получить не извинения за подрыв энергетической безопасности Германии и не компенсацию за понесённый ущерб, а инструкции, что и как он должен говорить, чтобы отвести подозрения от господина Байдена.

Надеюсь теперь всем понятно, что такое вассал?

2. Китайская дипломатия продолжает демонстрировать успехи – не только в Азии и Африке, но и в Латинской Америке. На днях Гондурас прекратил дипломатические отношения с Тайванем, фактически признав Китайскую Народную Республику в качестве единственного китайского государства (ссылка).



Теперь число государств-членов ООН, признающих Тайвань, сократилось до 12. Это Белиз, Эсватини, Гватемала, Гаити, Маршалловы острова, Науру, Палау, Парагвай, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины и Тувалу. Состав списка, как видите, говорит сам за себя…

3. Раньше Россия была главным поставщиком газа в Европу. Теперь Россия стала главным поставщиком газа в Китай (ссылка):

Россия в январе 2023 года вышла на первое место по поставкам природного газа в Китай – по сумме экспорта по газопроводу и в сжиженном виде.

Общие поставки российского топлива составили 2,7 млрд м3. РФ с большим отрывом обошла других крупных поставщиков – Туркменистан и Катар (по 2,2 млрд м3), Австралию (1,9 млрд м3), сообщает таможня КНР.

При этом все поставщики газа из Центральной Азии сокращают экспорт, направляя объемы на покрытие потребностей внутреннего рынка. Туркмения поставила минимальные объемы за последние 27 месяцев. Почти прекратил поставки Казахстан, полностью остановил экспорт Узбекистан.

В части трубопроводных поставок из России с января 2023 года произошел очередной рост согласно ранее определенному графику. В итоге в январе “Газпром” поставил по магистрали “Сила Сибири” в Китай почти 2 млрд м3 газа. Поставки СПГ добавили еще 770 млн м3 (это 8-9 партий).

Это не очень хорошо — Китай будет торговаться. Но и не очень плохо, так как Китай жизненно заинтересован в том, чтобы в России всё было нормально с деньгами.