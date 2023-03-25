Соль, цвет, гарнир: с какого возраста можно ребенку сосиски, какие выбрать и как подать
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Рацион ребенка должен содержать мясные продукты как источник важных для роста и развития элементов. Но когда речь идет о сосисках, следует проявлять осторожность. Этот продукт допустим в детском меню, но с учетом целого ряда условий. О них и пойдет речь ниже.
С какого возраста сосиски можно давать детям
Раньше двух-трех лет лучше вовсе воздержаться от такого питания для детей. Есть распространенное мнение врачей, что мясопродукты в принципе не должны фигурировать в рационе ребенка такого возраста. И если давать, то только натуральное мясо.
Если у малыша заболевания (желудочно-кишечного тракта) ЖКТ, аллергия или ожирение, то от сосисок желательно вовсе отказаться.
В остальных случаях ближе к 3-летнему порогу можно давать продукт небольшими кусочками, отслеживая его реакцию некоторое время. Если ребенок хорошо воспринял вкус, то давать продукт можно примерно раз в неделю.
Какие риски
Особое отношение к сосискам как продукту в детском меню вызвано тем, что это не натуральное мясо со всеми вытекающими последствиями. В этом продукте меньше полезных веществ и пищевой ценности, зато множество консервантов, жира, соли и прочих нежелательных добавок.
Вот несколько негативных последствий для ребенка, если его неправильно кормить сосисками:
Нарушение метаболизма. Аллергические реакции на определенные химические ингредиенты. Патологии ЖКТ. Ожирение. Привычка к острой и соленой еде.
Вероятность таких эффектов для здоровья повышается, к примеру, при частом употреблении продукта.
Для детского организма особенно опасны сосиски из свинины и подкопченные изделия. Это слишком тяжелая еда для неокрепшего желудка, которая дает большую нагрузку на систему пищеварения.
Как выбрать
В супермаркетах сегодня можно встретить сосиски с маркировкой наподобие «Для детей». Это наиболее предпочтительный выбор, поскольку (согласно ГОСТу) продукт будет содержать меньше соли, специй, жира и вредных химических добавок, чем аналоги для взрослых. Такие изделия готовят из экологически чистого мяса, которое выращивается без антибиотиков и гормонов роста.
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Что касается остального, то обращать внимание следует на следующие характеристики и параметры:
Если в продаже нет «детских» сосисок, то предпочтение отдается продукту с пометкой «молочные». Соответствие срокам годности обязательно. Оболочка должна быть натуральной. Если при сжатии сосиски легко мнутся (слишком мягкие), значит в них много жира и сои. В составе продукта должно быть минимум консервантов. При варке важно обратить внимание на цвет. Если появилась выраженная краснота, значит в продукте много нитритов. В следующий раз такой продукт лучше избегать. Если же сосиски сдулись или сморщились в процессе варки, это скажет о переизбытке каррагинана. Тоже нежелательный ингредиент.
Если сосиски прошли все этапы выбора и оказались на обеденном столе, то последнюю проверку должны будут выполнить сами родители. В первую очередь необходимо убедиться, что внутри цвет светло-розовый, нет отдельных волокон и посторонних вкраплений. Далее продукт пробуется на соль, остроту и кислый вкус. Если вкусовые качества слишком выражены, то не стоит давать сосиски ребенку.
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Если же продукт подходит под все требования, важно не забыть и правила хранения. После открытия упаковка с сосисками хранится в холодильнике не больше двух дней.
С чем готовить и как подавать
Сами сосиски можно давать ребенку только в очищенном от оболочки вареном виде. В качестве гарнира подойдут макаронные изделия, овощи и крупы. Вполне приемлем и суп с измельченными сосисками.
Для пробуждения аппетита можно поэкспериментировать с разнообразными формами сосисок, что сделает обед увлекательнее. К примеру, с одной стороны изделие нарезается так, чтобы получились ножки как у осьминога.
Многим детям нравится и выпечка с сосисками, например, запеченными прямо в тесте. Для удобства употребления продукт можно готовить и на шпажках. Сначала сосиски накалывают на шпажки, а потом обворачивают слоями теста.
И также не стоит забывать, что хорошей альтернативой обычным сосискам могут быть домашние аналоги. Более полезные и безопасные изделия такого рода можно приготовить из курицы, индейки или кролика. Впрочем, и такой продукт не заменит полноценные мясные блюда, которые лучше усваиваются детским организмом и включают в себя больше питательных веществ.
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