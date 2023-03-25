 

«ИноСМИ»: Употребление салата-латука продлевает жизнь

25.03.2023, 21:23, Разное
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Исследования показали, что многочисленные способы использования салата-латука в различных рецептах очень полезны для здоровья. Этот продукт может продлить жизнь.

Латук обладает рядом полезных свойств, в том числе способностью уменьшать воспаление. Уменьшить воспаление можно, употребляя листья латука, содержащие витамины А, Е и К. Латук также полезен для сердца. Содержание в нем фолиевой кислоты, витамина В может предотвратить образование бляшек, которые могут негативно повлиять на работу сердца. Благодаря содержанию калия, латук может помочь снизить кровяное давление и уменьшить уровень холестерина.

Врачи рекомендуют съедать две чашки латука в день, чтобы получить пользу для здоровья.


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