«ИноСМИ»: Употребление салата-латука продлевает жизнь

Исследования показали, что многочисленные способы использования салата-латука в различных рецептах очень полезны для здоровья. Этот продукт может продлить жизнь.

Латук обладает рядом полезных свойств, в том числе способностью уменьшать воспаление. Уменьшить воспаление можно, употребляя листья латука, содержащие витамины А, Е и К. Латук также полезен для сердца. Содержание в нем фолиевой кислоты, витамина В может предотвратить образование бляшек, которые могут негативно повлиять на работу сердца. Благодаря содержанию калия, латук может помочь снизить кровяное давление и уменьшить уровень холестерина.

Врачи рекомендуют съедать две чашки латука в день, чтобы получить пользу для здоровья.