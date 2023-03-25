Теряются личные вещи и появляются посторонние предметы: признаки сглаза и как от него избавиться

Сглаз и порча — неприятные явления, связанные с воздействием на человека разрушительной негативной энергетики извне. Есть люди с «дурным глазом», которые не могут не завидовать окружающим и сами о том не подозревая, «глазят» других людей. Некоторые люди умышленно наводят порчу или проклинают.

Как распознать, есть ли на вас сглаз и не подверглись ли вы негативному влиянию кого-то, с кем в последнее время сталкивались? Разбираем признаки, указывающие на то, что воздействие извне присутствовало и стало не лучшим образом влиять на вашу жизнь.

Странные травмы и неожиданные проблемы со здоровьем

Человек, которого сглазили или на которого навели порчу, может внезапно обнаруживать на теле странные порезы, синяки, природа которых неясна. Он также начинает получать нелепые травмы. Условно говоря, порезался тетрадным листом, или ударился о дверь, которую видел перед собой, но по непонятным причинам не затормозил вовремя.

На сглаз указывают болезни, когда врачи не могут поставить диагноз. Есть недуг, но неясна его природа. Когда медики разводят в недоумении руками, то здесь явно прослеживается магическое воздействие на больного.

Кошмары

Если человека часто мучают кошмары и его сны очень правдоподобны, то то тоже может указывать на целенаправленную порчу. Именно ночью жертва максимально уязвима для мага и колдуна, поэтому на нее направляется вся негативная деструктивная энергия. Именно ночью часто проводятся магические ритуалы.

Если человек страдает от ночных кошмаров на постоянной основе, дело действительно может быть в порче. Как утверждают некоторые эзотерики, жертве может присниться в кошмаре тот, кто насылает на него порчу.

Тотальное невезение

Бывает, что каждый из нас сталкивается с ситуацией, когда объективно в чем-то не повезло. Например, опоздал на работу, не успел на автобус, по дороге в офис пробило колесо и т. д. Однако когда человеку не везет очень часто, то нужно насторожиться. Тотальное невезение во всех сферах жизни — это верный признак порчи. У человека ничего не получается, все падает из рук. Неудачи преследует на работе и в личной жизни.

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Теряются личные вещи, вянут цветы

У человека, который столкнулся с глазом или порчей, дома начинают происходить довольно странные явления. Например, цветы неожиданно начинают вянуть, несмотря на регулярный полив и подкормку. Теряются личные вещи: особенно предназначенные для защиты (нательный крестик, амулеты и т. д.). Нередко в квартире наблюдаются поломки. За что бы не взялся человек, в руках у него все портится и ломается.

Появляются посторонние предметы

Иногда происходит наоборот: в доме появляются те предметы, которых человек раньше никогда не видел и понятия не имеет, откуда они могли взяться. Чаще всего речь идет о таких вещах как иголки, булавки, пуговицы и другая фурнитура или другие острые предметы. Подобные находки точно должны насторожить, поскольку могут свидетельствовать о сглаза или о порче.

Как избавиться от сглаза или порчи

Если вы верующий человек, то первым делом отправляйтесь в церковь. Поставьте свечку о здравии себе, попросите защиты и помощи у Господа. Если вы подозреваете, кто мог вас сглазить, поставьте и ему свечку за здравие. Таким образом вы как бы просите Господа о том, чтобы он распоряжался судьбой человека. Не вам его наказывать, осуждать и т. д. Бог знает, как поступить с вашим недоброжелателем. Вы же простите недруга искренне, от всего сердца и отпустите его. Мысленно можете представить, как разрывается ваша энергетическая связь с ним. После этого недруг уже не сможет никак на вас воздействовать.

Сделайте три глотка освященной в церкви воды. Этот простой ритуал тоже помогает от порчи и сглаза.

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