Вы постоянно живете в напряжении: признаки нехватки женской энергии и как ее восполнить

О женской энергии говорят не только психологи, но и простые люди, вкладывая свой свой собственный смысл в это понятие. Чтобы определить, что действительно стоит за этим словосочетанием, необходимо сначала разобраться, чем сопровождается снижение или полное отсутствие женской энергии. Также предлагаем ознакомиться со способами ее восполнения.

Чем женская энергия отличается от мужской?

В большинстве случаев под словосочетанием “женская энергия” подразумевается привлекательность, которая позволяет привлечь внимание представителей противоположного пола. Иногда этот термин также включает материнскую энергию: мягкость, любовь и заботу по отношению к детям. В обоих случаях речь идет о том, что женщина придерживается своей природы.

Луна и Солнце. День и ночь. Инь и Янь. В природе все уравновешивает друг друга, равно как и женскую энергию уравновешивает мужская. Мужчинам их энергия помогает концентрироваться на задачах, сохранять целеустремленность, проявлять социальную активность и лидерские качества – вектор направления несколько шире, чем у представительниц прекрасного пола.

Кроме того, если мужская энергия направлена на внешнюю среду, то женская имеет внутреннее направление. Она приводит к развитию чувственности, эмпатии, интуиции и других граней адаптации к миру. Поэтому когда женщина отвергает свою природу, не желая следовать женским ценностям или переставая быть красивой, то по сути она перестает обладать женскими природными качествами.

Постоянная жизнь в напряжении

Первый и самый распространенный признак недостатка или отсутствия женской энергии заключается в том, что женщина живет в постоянном напряжении. Она пытается проявлять гибкость, чтобы адаптироваться к обстоятельствам, однако это приводит к физическому и эмоциональному истощению. Женщина концентрируется не на собственном здоровье, красоте и счастье, а старается проявить свои лидерские качества, чтобы продвинуться по карьерной лестнице или стать знаменитой. Все это крайне схоже с поведением мужчины, а значит рано или поздно приводит к утрате женской энергии.

Неумение наслаждаться жизнью

Речь не про умение носить розовые очки и игнорировать сложности. Женская энергия позволяет получать удовольствие от самых простых вещей – красивых пейзажей, вкусного чая, мягкой постели, объятий любимого человека. Для той, что привыкла жить в суматохе, существуют лишь цели, а также способы их достижения. Она никогда не остановится посреди парка, чтобы полюбоваться природой, и не станет прогуливаться по пляжу ранним утром, дабы ощутить на своей коже соленый бриз. Все эти действия не приносят материальной выгоды, а значит могут быть проигнорированы – так считает та, у кого не хватает женской энергии.

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Частое использование маски

Женщина, страдающая от дефицита женской энергии, часто носит маску: вечно правильная девочка-отличница, элегантная бизнес-леди, добрая и заботливая мама. Однако природа женщины многогранна, поэтому запрещая себе чувствовать то или иное состояние, вы лишь утяжеляете свою жизнь, ведь в ней нет искренности. Разумеется, это не значит, что стоит проявлять чувства перед окружающими. Речь, скорее, о том, что не нужно опускаться до неприятия себя в том или ином состоянии. Если вы огорчены или испытываете стресс – это нормально, так что умейте принять свою многогранность, а не играть конкретную роль.

Низкий контакт с интуицией

Хорошо развитое шестое чувство – одно из главных преимуществ женщины. Не стоит думать об этом, как о каких-то экстрасенсорных способностях – к сожалению, вы не сможете найти на парковке человека, запертого в багажнике в машине, если только вам не повезет. Подсказки внутреннего голоса – это тончайшие импульсы тела, которые формируются на базе прожитого опыта. С годами женщина все чаще предугадывает те или иные события, поскольку память ее подсознания заполнена полезной информацией. Если же вы не чувствуете контакт с интуицией, то это значит что вы уже не один год испытываете дефицит женской энергии.

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Отсутствие притягательного поля вокруг

Женщина, находящаяся в контакте со своей природой, неизбежно притягивает к себе взгляды окружающих. Даже сидя за столиком в самом дальнем и темном углу кафе, на нее обязательно обратят внимание не только мужчины, но и другие дамы. К энергетике такой женщины хочется прикоснуться или хотя бы на мгновение к ней приблизиться. Однако если вы чувствуете, что люди уже давно перестали к вам тянуться, а телефон звонит только по вопросам, связанным с работой, то можете не сомневаться в том, что вам не хватает женской энергии, а значит, настала пора ее восполнить.

Способы восполнения женской энергии

Мы уже упомянули, что к дефициту женской энергии приводит отрицание собственной природы. Однако чтобы ее восполнить, достаточно заняться женскими вещами:

сделайте макияж – для многих женщин уход за собой является способом не только понравиться мужчине, но и доставить радость себе; купите или соберите цветы – красивый букет моментально снизит негативную энергию, что украсит вас саму; подберите новый наряд – ваша одежда должна быть женственной, то есть никаких брюк, джинсов и толстовок; общайтесь с молодыми мамочками – у таких девушек женская энергия бьет через край, поэтому они с радостью ею поделятся; займитесь воспитанием детей – общение с детками повышает уровень женской энергии, а также развивает правильные ценности; участвуйте в благотворительности – не обязательно жертвовать деньги, если в вашем шкафу завалялась лишняя одежда; смотрите больше романтических фильмов – любое произведение о любви крайне полезно для любой представительницы прекрасного пола; изучайте различные культуры и историю – важно постоянно развивать мировоззрение, а не замыкаться на своем внутреннем мире; больше отдыхайте на природе и у воды – это отличный способ восстановить душевные силы и поднять уровень женской энергии; занимайтесь спортом – физические нагрузки стимулируют выработку дофамина, благодаря чему человек чувствует себя счастливее; разберите завалы хлама дома – в вашем жилище должен быть порядок, иначе хаос привлечет лишь негативные мысли и энергию; ведите здоровый образ жизни – плохие привычки отрицательно сказываются на женской красоте, а также нарушают гормональный фон; читайте или пишите стихи – в идеале они должна затрагивать романтическую сферу или описывать ваши переживания; кормите птиц и животных – для этого достаточно соорудить кормушку под окном – рано или поздно на лакомство потянутся зверьки и пернатые; ведите личный дневник – вы должны уметь анализировать свои мысли, ведь это позволяет понять, в каком направлении стоит развиваться.

Также не стоит забывать, что женская энергия лучше всего вырабатывается у влюбленных людей. Так что если у вас до сих пор нет второй половинки – самое время ее отыскать!

Заключение

Нехватка женской энергии – это серьезная проблема, которая рано или поздно приведет к тому, что дама начнет ненавидеть весь окружающий мир. Кто бы что ни говорил, но женщина должна оставаться женщиной, а мужчина – мужчиной. Борьба с природой еще никогда не приводила человечество ни к чему хорошему. Если вы испытываете недостаток женской энергии, то просто подумайте, а те ли ценности вы преследуете, действительно ли они свойственны представительницам прекрасной половины человечества.