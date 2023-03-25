Эксперты рассказали, вытеснит ли юань доллар США из сбережений граждан

Объем валютной торговли РФ в юанях в течение последнего года стабильно увеличивался. Недавно этот показатель превысил самый высокий уровень с начала года. Он даже перешагнул порог локальной торговли с долларом США. Такая динамика может быть объяснена сезонностью и внешнеторговыми расчетами. Впереди также налоговые выплаты компаний и конец каждого месяца. Ситуация с личными сбережениями лучше.

Банк РФ утверждает, что объем рублевых вкладов стабилен на первом месте. В недавнем обзоре ЦБ говорится, что “валютные сбережения по-прежнему демонстрируют отрицательную динамику, несмотря на рост привлекательности вкладов в юанях”. По данным Банка России, в целом валютизация банковских вкладов достигла 10,7, что очень близко к историческому максимуму.

Предпочтения российских вкладчиков занимают второе или третье место среди вкладов в долларах США и евро. “Отсутствие роста остатков на счетах недружественной валюты (“официального ввоза наличных долларов или евро в Россию нет”, в обменниках обращаются ранее ввезенные наличные, на снятие наличной валюты действуют валютные ограничения более года- “РГ”) вызовет, остатки на счетах будут в юанях и превысят остатки в долларах и евро. Повышенный спрос на эту валюту на правительственных уровнях приведет к увеличению объема валюты для населения”, – говорит Эльвир Максимов из банка “Санкт-Петербург”.

Юань, который считается резервной валютой в Китае, будет иметь больше преимуществ для его граждан, когда он станет физически доступен в стране. Они также смогут снимать его со своего счета и использовать для поездок за границу. Максимов отмечает, что самая большая проблема с этой валютой заключается в их неопытности. Ее трудно адаптировать к финансовым потребностям человека и узнать ее.