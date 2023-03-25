 

Эксперты рассказали, вытеснит ли юань доллар США из сбережений граждан

25.03.2023, 20:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Объем валютной торговли РФ в юанях в течение последнего года стабильно увеличивался. Недавно этот показатель превысил самый высокий уровень с начала года. Он даже перешагнул порог локальной торговли с долларом США. Такая динамика может быть объяснена сезонностью и внешнеторговыми расчетами. Впереди также налоговые выплаты компаний и конец каждого месяца. Ситуация с личными сбережениями лучше.

Банк РФ утверждает, что объем рублевых вкладов стабилен на первом месте. В недавнем обзоре ЦБ говорится, что “валютные сбережения по-прежнему демонстрируют отрицательную динамику, несмотря на рост привлекательности вкладов в юанях”. По данным Банка России, в целом валютизация банковских вкладов достигла 10,7, что очень близко к историческому максимуму.

Предпочтения российских вкладчиков занимают второе или третье место среди вкладов в долларах США и евро. “Отсутствие роста остатков на счетах недружественной валюты (“официального ввоза наличных долларов или евро в Россию нет”, в обменниках обращаются ранее ввезенные наличные, на снятие наличной валюты действуют валютные ограничения более года- “РГ”) вызовет, остатки на счетах будут в юанях и превысят остатки в долларах и евро. Повышенный спрос на эту валюту на правительственных уровнях приведет к увеличению объема валюты для населения”, – говорит Эльвир Максимов из банка “Санкт-Петербург”.

Юань, который считается резервной валютой в Китае, будет иметь больше преимуществ для его граждан, когда он станет физически доступен в стране. Они также смогут снимать его со своего счета и использовать для поездок за границу. Максимов отмечает, что самая большая проблема с этой валютой заключается в их неопытности. Ее трудно адаптировать к финансовым потребностям человека и узнать ее.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.01.23 / «Реальность без видео уже не реальность» — BFM TV рассказал о зависимости от смартфонов

16.10.22 / Ежевика, свекла с кокосовым маслом и румяна с вазелином: чем можно заменить помаду для губ (и чем нельзя)

22.01.22 / В США ученые изобрели препарат, способный имитировать занятия спортом

15.04.22 / Контроль над административным зданием в Попасной взят российскими войсками

04.05.22 / Захватывающие романы, головокружительная карьера, богатырское здоровье: женский гороскоп на лето 2022-го для трех важных сфер жизни

18.03.21 / Приглашенный редактор Стася Милославская о здоровом бодипозитиве, негативе в сети и шоу Victoria’s Secret

02.07.20 / Американская катастрофа и ее проекция на Россию

09.09.22 / Мнение: Королева приказала долго жить

22.02.22 / Объявлены победители конкурса EY “Предприниматель года 2021” в Казахстане

06.06.22 / Во Франции почти втрое возросло число блокировок противоправной информации

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика