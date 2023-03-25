 

Топ-5 звезд с самыми странными и дурацкими татуировками

25.03.2023, 19:53, Новости дня
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Татуировки давно стали неотъемлемой частью жизни общества. Для многих это не только украшение тела, но и особый оберег, в который они вкладывают сакральное значение. Неудивительно, что многие звезды шоу-бизнеса часто делают себе тату.

Например, популярная российская певица Максим (Марина – настоящее имя). В разных источниках упоминается разный возраст, в котором она сделала первую татуировку. Говорят, что первую тату она набила в 13 лет после ссоры с семьей. Сначала на ее плече красовалось абстрактное изображение, состоящее из точек и линий. Уже в дальнейшем, эскиз был дополнен мордочкой кошки и инициалами певицы М. М., так как девичья фамилия Максим – Максимова. В итоге татуировка получилась в форме пантеры. Сейчас такая татушка на плече многим кажется странной и даже дурацкой. Возможно, в 90-х она и была актуальна.

Еще одной певицей, у которой есть довольно странная татуировка, стала Алсу. Прослывшая с юных лет интеллигентной талантливой девочкой из обеспеченной семьи Алсу набила себе однажды… купидона на пятой точке. Вернее, на копчике. Сегодня Алсу элегантная взрослая дама… с тем же самым купидоном. Очертания татуировки давно поплыли, цвет поблек…

Рэпер Тимати настолько влюблен в самого себя, что набил собственное имя у себя на шее (чтобы не забыть?). Не менее странно смотрится его надпись Moscow City на груди. Может, это адрес? Чтобы не забыть.

Актриса Настасья Самбурская и вовсе решила, что надо подписывать части своего тела. Кто знает, вдруг пригодится? Так, она набила на ступнях фразы “Это пятка” на правой и “Родинка” на левой.

Признанный иноагентом рэпер Моргенштерн* сам по себе является воплощением всего странного и неординарного. Что уж говорить о его татуировках, которыми покрыто все его тело. Первую татуировку в виде скейта он сделал на предплечье в 14 лет у уфимского мастера, который делал татуировки без разрешения мамы. Она была сделана на правом предплечье. В 18 лет он набил гитару, горящую в синем пламени, поскольку Алишер* играл в рок-группах. Далее Моргенштерн* сделал себе тату на лице в виде трех шестерок. Эту тату он сделал, чтобы его никогда не взяли на работу в офис.

* – признан иноагентом по решению Минюста РФ


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