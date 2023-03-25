Сотрудники МЧС спасли петербургского пенсионера, застрявшего в совке

Сотрудники петербургского МЧС провели успешную операцию по спасению 75-летнего жителя квартиры по улице Дыбенко.

По словам спасателей, потерпевшего пришлось освободить из совка, где он провел около трёх суток.

Госпитализированный Иван Кондратьевич рассказал, что утром 17 марта стал подметать кухню и в результате неосторожных действий повредил совок – черенок отошёл от лопатки. Пенсионер решил произвести ремонт бытовым способом. На балконе он нашёл клей 1976 года и склеил детали, но по невнимательности наступил в растёкшуюся жидкость. При попытке нагнуться у мужчины случился приступ радикулита. Он упал на пол и пытался снять приклеившийся намертво тапочек, но в итоге лишился сил и потерял сознание.

19 марта бывшие коллеги по работе Ивана Кондратьевича собрались с целью совершить распитие спиртных напитков во дворе, но не встретив знакомого, поднялись к нему и стали безуспешно стучать в двери.

– Когда мы разбили кирпичом окно, а реакции не последовало, стало понятно, что нужно срочно принимать меры. Мы с участковым вскрыли квартиру и вызвали МЧС, – рассказал знакомый пенсионера.

Спасатели впервые столкнулись с таким случаем. При помощи спиртового раствора им удалось привести пенсионера в сознание и покормить его. Опросив потерпевшего и осознав, что возможно мужчину придётся везти в медицинское учреждение и ампутировать часть ноги, сотрудники МЧС предложили более гуманный метод.

– Советский клей держит очень сильно, но недолго. Поэтому мы просто подождали – клей рассохся, совок снова развалился, зато Иван Кондратьевич смог освободится и вернуться к привычной жизни, – пояснил один из спасателей.

Узнав о произошедшем, администрация Санкт-Петербурга подарила пенсионеру новый совок.

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