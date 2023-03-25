 

Сотрудники МЧС спасли петербургского пенсионера, застрявшего в совке

25.03.2023, 19:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Сотрудники петербургского МЧС провели успешную операцию по спасению 75-летнего жителя квартиры по улице Дыбенко.

По словам спасателей, потерпевшего пришлось освободить из совка, где он провел около трёх суток.

Госпитализированный Иван Кондратьевич рассказал, что утром 17 марта стал подметать кухню и в результате неосторожных действий повредил совок – черенок отошёл от лопатки. Пенсионер решил произвести ремонт бытовым способом. На балконе он нашёл клей 1976 года и склеил детали, но по невнимательности наступил в растёкшуюся жидкость. При попытке нагнуться у мужчины случился приступ радикулита. Он упал на пол и пытался снять приклеившийся намертво тапочек, но в итоге лишился сил и потерял сознание.

19 марта бывшие коллеги по работе Ивана Кондратьевича собрались с целью совершить распитие спиртных напитков во дворе, но не встретив знакомого, поднялись к нему и стали безуспешно стучать в двери.

– Когда мы разбили кирпичом окно, а реакции не последовало, стало понятно, что нужно срочно принимать меры. Мы с участковым вскрыли квартиру и вызвали МЧС, – рассказал знакомый пенсионера.

Спасатели впервые столкнулись с таким случаем. При помощи спиртового раствора им удалось привести пенсионера в сознание и покормить его. Опросив потерпевшего и осознав, что возможно мужчину придётся везти в медицинское учреждение и ампутировать часть ноги, сотрудники МЧС предложили более гуманный метод.

– Советский клей держит очень сильно, но недолго. Поэтому мы просто подождали – клей рассохся, совок снова развалился, зато Иван Кондратьевич смог освободится и вернуться к привычной жизни, – пояснил один из спасателей.

Узнав о произошедшем, администрация Санкт-Петербурга подарила пенсионеру новый совок.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.09.21 / Из-за аварии на подстанции «Ольгино» рейтинг «Единой России» обвалился на 60%

17.09.22 / Пятидесятилетняя девушка Бонда – Личное мнение

25.01.22 / Мнение: Проект реестра традиционных ценностей

19.02.22 / Анастасия Волочкова показала дорогую машину избранника

10.12.22 / Мнение: Германия грязнее Индии, переворот в Перу и планы переворота немецких радикалов

11.12.22 / Зачем класть в обувь кусок мыла: полезный лайфхак, который пригодится зимой

24.09.21 / Как замариновать курицу, чтобы она была вкусной и сочной: лучшие рассолы для разных способов приготовления

02.12.22 / Мнение: Время марданов

08.05.22 / Эксперты рассказали, как можно добывать полезные ископаемые на астероидах

15.03.21 / Скандалы: Алексей Мордашов пошел на четвертый десяток

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика