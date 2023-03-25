Что происходит, когда мы не отпускаем обиду и постоянно прокручиваем ситуацию в голове

Чужие обидные слова, какие-то неприятные ситуации, скандалы — все это подобно острому ножу. Они причиняют нам боль, а мы еще и держим этот нож в ране, прокручиваем его в ней. Зачем мы это делаем? И как перестать зацикливаться на собственной обиде, причиняя себе еще больший вред? Об этом и пойдет речь ниже.

Важно уметь отпускать обиду

Неприятные вещи никогда не происходят с нами просто так. Они нужны для того, чтобы мы научились чему-то, выросли духовно. Но для этого каждому важно научиться правильно реагировать на обидные вещи, на конфликты и неприязнь извне. Часто мы проходим через боль, через травму, как будто нас ударили ножом, а мы стали крутить его в собственной ране.

Выньте нож из раны и посмотрите, как быстро она заживет. Это кажется простым, но многие продолжают держать лезвие обиды внутри себя. И даже если кто-то захочет помочь удалить нож, они не дают сделать это. Не думайте, что это не касается вас. Что вы, например, делаете, когда кто-то говорит вам грубое слово, которое причиняет вам боль? Вы продолжаете думать об этом снова и снова, культивируя обиду внутри себя.

Мы сами не даем обиде уйти

Культивируя в себе обиду, прокручивая в голове весь негатив. Как нож в ране, мы сами вредим себе. Мы сердимся на того, кто сказал нам обидные слова, даже иногда ненавидим и хотим отомстить! Все это на самом деле очень печально, ведь выздороветь, излечиться от обиды можно очень просто, стоит лишь вынуть нож и отбросить подальше от себя.

Кто виноват в этой ситуации? Да, вы не сами ударили себя, это сделал кто-то другой. Он причинил вам боль, он пустил в воздух обидные слова. Но вы своим упорством, своим нежеланием отпустить обиду, простить, забыть все, ударяете себя еще сильнее. И вы виноваты в этом. Конечно, зло начинается с того, что его начали другие. Но у нас всегда есть шанс закончить это.

Все плохое на жизненном пути дается не просто так

Если мы проанализируем и посмотрим на вещи получше, мы увидим, что, в конце концов, мы сами себе вредим. Потому что, как бы там ни было, обидчик не виноват, что вы прокручиваете негатив в себе так долго. Он просто ударил вас один раз, а вы потом продолжаете бить себя еще и еще. Помните, что если с вами что-то случилось, значит, в какой-то степени вам это нужно.

Всякое происшествие, негативное событие нужно воспринимать так: «Если со мной случилось что-нибудь подобное, кажется, это было нужно. Что-то было не так со мной. Следовательно, самая глубокая причина — это я сам». Простите того, кто причинил вам обиду. Перестаньте крутить нож в собственной ране и мучить себя. И тогда ваша жизнь станет гораздо проще и приятнее.