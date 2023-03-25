 

Трамп предупредил, что его судебное преследование грозит «смертью и разрушениями»

25.03.2023, 18:50, Новости дня
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Экс-президент США заявил, что если большое жюри Нью-Йорка предъявит ему официальное обвинение по делу о выплате денег за молчание, то это решение может иметь трагические последствия. При этом политик назвал окружного генпрокурора Элвина Брэгга, ведущим его дело, «дегенеративным психопатом», передаёт NBC News.

ДЖО ФРАЙЕР, ведущий NBC: Дональд Трамп говорит, что если большое жюри Нью-Йорка решит предъявить ему обвинение по делу, связанному с выплатой денег за молчание (актрисе фильмов для взрослых Сторми Дэниелс. — ИноТВ), то потенциально могут произойти «смерть и разрушения».

ВИКИ НГУЕН, ведущая NBC: Бывший президент опубликовал предупреждение в социальных сетях сегодня во втором часу ночи. Источники сообщают NBC News, что большое жюри по этому делу должно собраться снова в понедельник.

С нами на связи национальный корреспондент NBC News Гейб Гутьеррес. Итак, Гейб, очевидно, что Трамп обрушился с критикой на текущее расследование, но его слова выглядят как самая явная отсылка к насилию. Что ещё сегодня вы слышали от команды Трампа?

ГЕЙБ ГУТЬЕРРЕС, корреспондент NBC: Да, Вики, в последние несколько дней команда Трампа, его предвыборный штаб действительно ополчились на окружного прокурора Элвина Брэгга за то, что он инициировал это расследование большого жюри на фоне предположений, что бывшему президенту может быть предъявлено официальное обвинение. Эти нападки усилились.

И да, как вы упомянули, бывший президент вскоре после полуночи сказал, что «возможны смерть и разрушение». А потом обозвал окружного прокурора Элвина Брэгга «дегенеративным психопатом», то есть он всё больше переходит на личности.

Как мы понимаем, большое жюри снова соберётся в понедельник. Вопрос в том, будут ли присяжные слушать выступление ещё одного свидетеля или, возможно, вынесут на голосование обвинительное заключение.

Дата публикации 24 марта 2023 года.


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