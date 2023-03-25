Заколки снова в моде. Какие аксессуары для волос актуальны в этом году

Для создания эффектного образа мало подобрать красивую одежду, нужно также подумать и об аксессуарах. Заколки для волос станут прекрасным дополнением к любому луку, помогут выразить индивидуальность. Разбираемся, какие аксессуары являются наиболее трендовыми в этом году.

Крабики

Практичные и красивые заколки в виде крабиков не перестают удивлять все новыми и новыми дизайнами. Чем причудливее и оригинальнее вы найдете украшение — тем лучше. Аксессуар может быть сделан как из пластмассы, так и из металла (с инкрустацией кристаллами и стразами).

Шелковые резинки для волос

Наконец-то из моды выходят спиральки и тонкие резинки, при снятии которых не составляло труда вырвать прядку волос. Теперь стилисты призывают заботиться о здоровье локонов и презентуют безопасный тренд в виде шелковых резинок. С такими аксессуарами вы можете сделать любые прически, начиная от конского хвоста и заканчивая косичкой или Мальвинкой.

Цвет заколки — на ваше усмотрение. Это может быть как мягкая пастель (пудрово-розовый, бледно-синий), так и яркие цвета (например, огненно-красный).

С бантиком или с лентой

Если вам импонирует стиль преппи или эстетика данного направления, тогда включите в свой образ заколку или резинку с бантиком или лентой. Ваш лук сразу станет более романтичным, нежным, женственным.

Видимые невидимки

Раньше невидимки использовались для того, чтобы зафиксировать прическу или укладку так, чтобы этого не было видно. Сегодня же в моде не лаконичные заколки, которые нужно маскировать под локонами, а более яркие и заметные.

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Они являются самостоятельными самобытными украшениями. Такие заколки желательно использовать в количестве двух-трех штук (можно и больше) одновременно.

С жемчугом

Если вам импонирует женственность, элегантность, классика, тогда можете доставать из шкатулки заколки с жемчугом. Как фэшн-блогеры не предрекали, что данный тренд не задержится надолго, однако они ошиблись в своих прогнозах. И в прошлом году такие украшения были в моде, и в этом году тоже. Они особенно уместно смотрятся в контексте вечернего лука.

«Детские» заколки

Возвращаются в моду трогательные и милые заколки, которые будто взяты из шкатулок. Дизайн может быть разным – от мультгероев до сердечек и цветочков. Вновь актуальными являются заколки клик-клак, причем не только традиционного металлического, но также и ярких кислотных оттенков. Сделайте прямой пробор, украсьте височную зону парой заколок — и трогательный милый образ готов.