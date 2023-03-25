 

Мнение: Об украинских играх «в танчики»… Заметка-загадка

25.03.2023, 17:47, Разное
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Месяц назад польский премьер с помпой объявил, что первые немецкие «Леопарды» уже прибыли на украинскую территорию и прямо-таки рвутся в бой против русских. На этом фоне, кстати, британское военное ведомство решило удвоить обещания поставок «Челленджеров» для ВСУ, а США заверили Киев в ускорении доставки «Абрамсов», пусть даже и стареньких. Восторги Украины по этому поводу сложно передать простыми русскими словами.

Но эта радость была бы не полной без одного обстоятельства. Ведь «мало що своя свиня опоросилася, треба, щоб і у сусіда корова здохла».

И вот этот повод нашёлся.

У России опять «закончились танки». Некая «расследовательская группа», которую возглавляет сбежавший за рубеж Руслан Карпук — фигурант двух уголовных дел, более известный под псевдонимом «Левиев», нарыла сенсацию. Якобы, сейчас массово снимаются с хранения и перебрасываются эшелонами в направлении российско-украинской старые советские Т-54/55.

А теперь смотрим внимательно.


Кликабельно

Так вот — загадка.

Почему на всех танках разных моделей и модификаций с этих фото нанесён белой краской одинаковый номер «Н-7700» и почему три из четырёх, судя по описанию к снимкам, совершенно разных танка установлены на одну и ту же ж/д платформу?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика


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