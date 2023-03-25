Протестующие парижане напали на Алексея Панина, пытавшегося выбраться из города в женском платье

Российский киноактёр Алексей Панин, проживающий в Париже, едва не погиб при попытке выбраться из города: группа французов, протестующих против повышения пенсионного возраста, напала на него в восточном пригороде.

Актёра не спасло даже то, что он в целях маскировки надел женское платье.

Парижане кричали Панину, что «он и его муж» виновны во всех бедах и страданиях французского народа. Его вытащили из автомобиля, сорвали с него парик, порвали взятое в аренду платье. В конце концов он смог вернуться за руль и скрыться с места происшествия, задавив несколько митингующих. В городе Кретей Панин обратился к офицеру полиции, однако тот, внимательно посмотрев на актёра, сообщил ему, что на месте протестующих бы вообще его застрелил.

О причинах такой ненависти Панин не догадывается и считает её незаслуженной, так как он никогда ничего плохого не делал Франции и её жителям.

– Вообще-то, бежать в женском платье – трюк проверенный. Но в этот раз что-то пошло не так. Я такой ярости и ненависти по отношению к себе никогда не испытывал. Я не очень хорошо знаю арабский и не понял всех ругательств, которые они ко мне применяли, но они точно обозвали меня трансгендером, педофилом и старой ведьмой. Чем я заслужил всё это? – задаётся вопросом Панин.

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