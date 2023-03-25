Врач Захарова: Чрезмерное чихание может привести к осложнениям

Резкое повышение давления во время выдоха воздуха может привести к кровоизлиянию в мозг или разрыву барабанной перепонки. Врач говорит, что чрезмерное чихание чревато тремя осложнениями.

Чихание может вызвать резкое повышение давления в носовых полостях, пазухах и глотке. Сдерживание дыхательного рефлекса может вызвать дальнейшее повышение этого давления и поставить под угрозу кровеносные сосуды. Резкое чихание иногда приводит к разрыву аневризмы головного мозга. Аневризма головного мозга – это небольшой шарик, который образуется из-за слабости стенки мозговой артерии. Это врожденные аномалии, которые обычно появляются при рождении.

Большинство людей не знают, что они у них есть, пока они не лопнут. “Слабость стенки артерии или аневризмы могут разорваться при повышении кровяного давления, вызывая церебральный геморрадж”, – пояснила в беседе с MedicForum Татьяна Захарова, семейный врач.

Как уже упоминалось выше, торопливое чихание может привести к повышению артериального давления и другим потенциальным проблемам. Вторая причина заключается в том, что слизь может скапливаться в середине уха из-за повышенного давления на заднюю стенку носа. Захарова заявила, что это может привести к острой глухоте, инфекции или разрыву ушей, если это происходит в избытке.

Третьей причиной, по которой следует избегать чихания, является острый синусит. Инфекция может развиться в околоносовых пазухах носа из-за повышенного давления.