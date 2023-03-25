 

Врач Захарова: Чрезмерное чихание может привести к осложнениям

25.03.2023, 17:12, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Резкое повышение давления во время выдоха воздуха может привести к кровоизлиянию в мозг или разрыву барабанной перепонки. Врач говорит, что чрезмерное чихание чревато тремя осложнениями.

Чихание может вызвать резкое повышение давления в носовых полостях, пазухах и глотке. Сдерживание дыхательного рефлекса может вызвать дальнейшее повышение этого давления и поставить под угрозу кровеносные сосуды. Резкое чихание иногда приводит к разрыву аневризмы головного мозга. Аневризма головного мозга – это небольшой шарик, который образуется из-за слабости стенки мозговой артерии. Это врожденные аномалии, которые обычно появляются при рождении.

Большинство людей не знают, что они у них есть, пока они не лопнут. “Слабость стенки артерии или аневризмы могут разорваться при повышении кровяного давления, вызывая церебральный геморрадж”, – пояснила в беседе с MedicForum Татьяна Захарова, семейный врач.

Как уже упоминалось выше, торопливое чихание может привести к повышению артериального давления и другим потенциальным проблемам. Вторая причина заключается в том, что слизь может скапливаться в середине уха из-за повышенного давления на заднюю стенку носа. Захарова заявила, что это может привести к острой глухоте, инфекции или разрыву ушей, если это происходит в избытке.

Третьей причиной, по которой следует избегать чихания, является острый синусит. Инфекция может развиться в околоносовых пазухах носа из-за повышенного давления.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.06.22 / Почему в наше время так важно развивать чувствительность: о новых возможностях, которые она открывает человеку

07.10.22 / Скандал в Скотленд-Ярде — среди полицейский процветает сексизм и расизм

11.04.22 / Спортивные штаны и босоножки на шпильке: необычные миксы из любимой одежды, которые помогут изменить образ

03.06.21 / Сирийских наёмников “кидают на бабки”

28.01.23 / Гребет деньги лопатой: Кушанашвили раскрыл размер гонораров гастролирующего по Европе Меладзе

04.10.20 / Уволенный в Ялте белорусский чиновник: Я осуждал, осуждаю и буду осуждать насилие

04.11.22 / В Подмосковье автомобиль насмерть сбил бабушку с внучкой

08.12.21 / Фанаты шахмат устроили массовую драку после поражения Яна Непомнящего

10.12.21 / МИД России начал проработку поручений после встречи Путина и Байдена

16.11.22 / Мнение: Кто уронил ракету на Польшу?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика