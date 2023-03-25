 

Названы четыре продукта, которые нельзя греть в микроволновке

25.03.2023, 17:11, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В исследовании, опубликованном в Международном журнале пищевой микробиологии и контроля за продуктами питания, исследователи FDA пришли к выводу, что приготовление в микроволновой печи некоторых продуктов может привести к тому, что продукты станут токсичными.

Микроволновая печь не готовит пищу равномерно. Существует также проблема микроволновых взрывов, которые напрямую способствуют образованию канцерогенных химических веществ.

Есть несколько продуктов, которые не следует разогревать в микроволновой печи, это: грудное молоко, сырое куриное филе, вареное мясо, рис и обработанное мясо.

Грудное молоко и молочные смеси следует подогревать в кастрюле на плите или в горячей воде.

Исследование показало, что приготовление в микроволновой печи может привести к образованию в непрожаренном мясе окисленного холестерина. Он напрямую влияет на развитие ишемической болезни сердца.

Bacillus cereus, высокоустойчивый штамм бактерий, распространенный в рисе, также является опасной проблемой. Эти бактерии погибают при нагревании, однако они могут производить споры, которые опасны и чрезвычайно устойчивы к высокой температуре. Многочисленные исследования показали, что рис может заразиться спорами, если его оставить в микроволновой печи на слишком долгое время.

Еще выше вероятность наличия выживших бактерий, таких как сальмонелла, на курице, потому что микроволны не могут приготовить ее равномерно или полностью.

Ученые провели исследование, в ходе которого 10 человек разогревали куриное мясо в микроволновке, а 20 – на сковороде. В результате все 10 человек из первой группы заболели.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.06.22 / Вопреки ожиданиям Запада, продовольственный кризис лишь сближает Африку с Россией

16.01.23 / “Мама плакала”: ютившийся с семьей в убогой комнате мальчик поборол нищету и стал известным артистом

21.12.20 / Скандалы: Я подарок вам принёс

26.01.23 / “Ушел слишком рано”: испытавшая ад жена Петросяна сообщила о смерти любимого

22.02.22 / Даня Милохин: 10 коротких вопросов

22.03.23 / Красное вино содержит антиоксиданты, которые помогают “сжигать” жир на животе

24.11.21 / Кофе и немножко нервно: что может спровоцировать паническую атаку

23.02.22 / Кардиолог Гандельман сообщил о пользе оливкового масла для профилактики деменции

27.10.22 / Рассудительная Глюкоза – Личное мнение

13.01.22 / Гузеева рассказала о приступах безосновательной агрессии после COVID-19

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика