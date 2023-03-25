Названы четыре продукта, которые нельзя греть в микроволновке

В исследовании, опубликованном в Международном журнале пищевой микробиологии и контроля за продуктами питания, исследователи FDA пришли к выводу, что приготовление в микроволновой печи некоторых продуктов может привести к тому, что продукты станут токсичными.

Микроволновая печь не готовит пищу равномерно. Существует также проблема микроволновых взрывов, которые напрямую способствуют образованию канцерогенных химических веществ.

Есть несколько продуктов, которые не следует разогревать в микроволновой печи, это: грудное молоко, сырое куриное филе, вареное мясо, рис и обработанное мясо.

Грудное молоко и молочные смеси следует подогревать в кастрюле на плите или в горячей воде.

Исследование показало, что приготовление в микроволновой печи может привести к образованию в непрожаренном мясе окисленного холестерина. Он напрямую влияет на развитие ишемической болезни сердца.

Bacillus cereus, высокоустойчивый штамм бактерий, распространенный в рисе, также является опасной проблемой. Эти бактерии погибают при нагревании, однако они могут производить споры, которые опасны и чрезвычайно устойчивы к высокой температуре. Многочисленные исследования показали, что рис может заразиться спорами, если его оставить в микроволновой печи на слишком долгое время.

Еще выше вероятность наличия выживших бактерий, таких как сальмонелла, на курице, потому что микроволны не могут приготовить ее равномерно или полностью.

Ученые провели исследование, в ходе которого 10 человек разогревали куриное мясо в микроволновке, а 20 – на сковороде. В результате все 10 человек из первой группы заболели.