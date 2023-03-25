 

Музей-квартира супругов Коэн: уголок эпохи в разрезе времени

25.03.2023, 17:05, Новости дня
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В Москве на Большой Бронной есть дом №2/6 с богатой историей. В разные годы в нем жили представители творческой и научной интеллигенции: Юрий Никулин, Ростислав Плятт, Святослав Рихтер и другие. Сейчас в нем расположена музей-квартира супругов Коэн, которые были посмертно удостоены высокого звания Героев России.

Моррис и Леонтина Коэны отважно боролись с фашизмом и помогали СССР в роли разведчиков. Они добывали секретные сведения об американской ядерной программе и потому получили признание советской власти. Оба скончались в конце XX века, а их личные вещи, пронизанные духом старины, стали экспонатами.

Музей-квартира супругов Коэн — ничто иное как уголок эпохи в разрезе времени. Предметы в этом жилом пространстве буквально пропитаны воспоминаниями о владельцах. Чего стоит только портрет Леонтины, который находился у больничной кровати Морриса даже в день его смерти. Он очень любил и это фото, и свою жену.

Достойны внимания очки в пластиковой оправе, но не только как отголосок моды 50-х годов. Леонтина приобрела их в Великобритании до того, как попала в заграничную тюрьму. Удивительным образом они дождались свою хозяйку и через девять лет заключения отправились вместе с ней в Советский Союз.

Подробнее о том, что таит в себе музей-квартира супругов Коэн, и почему это место поражает посетителей даже сегодня, читайте в журнале “Разведчикъ”.


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