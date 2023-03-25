Можно носить в самые жаркие дни: фасоны летних платьев, которые помогут выглядеть моложе своих лет

Есть одежда, которая выглядит настолько старомодно, что прибавляет возраст. А есть предметы гардероба, которые помогают «скинуть» несколько лет и презентовать более стильные и современные луки. Разбираем удачные фасоны летних платьев-2023, в которых вы однозначно будете выглядеть моложе.

Белые

Избегайте платьев темных оттенков: они делают цвет лица серым и тем самым подчеркивают морщинки. Ваш выбор — это белоснежные платья. С их помощью можно создать образ роскошной дорогой женщины, а заодно и выглядеть моложе.

Если вам нравится минимализм, отдавайте предпочтение платьям с круглым или V-образным вырезом, платьям-рубашкам. Подчеркните талию с помощью поясного ремня.

Для создания изысканного и женственного образа подойдут платья с рюшами, рукавами-воланами, оборками, с открытыми плечами.

С растительными принтами

Платья с таким рисунком однозначно делают свою обладательницу моложе, ведь растительный принт ассоциируется с юностью. Отдавайте предпочтение мелким, а не крупным узорам.

Не бойтесь надевать яркие платья красного, оранжевого, желтого, розового и других оттенков. При выборе фасона ориентируйтесь на свой тип фигуры. Например, если вам нужно скрыть широкие бедра, то выбирайте изделия А-силуэта.

Пастельных оттенков

Для создания эффектного вечернего лука отдавайте предпочтение платьям пастельных оттенков. Например, кремового, цвета слоновой кости и т. д.

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Чтобы создать образ дорогой женщины, дополните наряд золотыми украшениями.

Фасон изделия подбирайте так, чтобы подчеркнуть достоинства своей фигуры и скрыть недостатки.

Сарафан на бретелях и футболка

Такой наряд из двух предметов гардероба позволит вам создать непринужденный молодежный образ. Придерживайтесь единственного правила: не сочетайте сарафан на тонких бретелях и футболку с элегантной обувью.

Иначе лук получится старомодным. Хорошее решение — это удобные кеды, кроссовки, сандалии или босоножки на плоской подошве.