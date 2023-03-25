Асимметричный боб возвращается в моду: классический, разноцветный, с челкой, и еще несколько вариантов стильной стрижки

Есть много вариаций стрижки боб. Одна из самых трендовых и актуальных в нынешнем сезоне — это асимметричный боб. Пряди с одной стороны заметно длиннее, нежели с другой. В этом заключается ключевая особенность прически. Вдохновляемся эффектными идеями стрижки.

Классический

Классический боб предполагает отсутствие челки и боковой пробор. Длинные пряди красиво ниспадают на лицо. Самые длинные локоны могут достигать ключицы. Такая фигурная стрижка красиво обрамляет лицо, помогая смоделировать идеальный овал. Это особенно подходящий вариант для девушек с круглыми и прямоугольными лицами.

В классической вариации стрижки предполагаются четкие линии, углы, поэтому лучше всего такой боб смотрится на прямых и ровных волосах.

Разноцветный

Если вам надоели натуральные оттенки локонов, почему бы тогда не испробовать экстремальное окрашивание? Вы можете выбрать любые цвета, которые вам по душе. Например, сочетать основной черный цвет волос с окрашенными в красный или синий кончиками волос. Если есть желание, покрасьте отдельные прядки.

Довольно креативно смотрится радужное окрашивание. С такой прической у вас точно получится выделиться из толпы и привлечь к себе внимание.

С челкой

Симпатичная вариация ассиметричного боба — это стрижка с густой челкой. Челка будет особенно уместна возрастным представительницам прекрасного пола, ведь с ее помощью можно скрыть и «гусиные лапки» возле глаз, и морщинки на лбу. Такая трендовая стрижка однозначно омолаживает, поэтому к ней действительно стоит присмотреться.

На вьющиеся волосы

Современная мода хороша тем, что разрушает привычные стереотипы. Если вам нравится асимметричный боб, но у вас не прямые и ровные волосы, тогда не утруждайте себя выпрямлением локонов.

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Пусть асимметрия останется на вьющихся волосах. У вас получится более живой и менее формальный образ, нежели в классическом варианте.

С сединой

Если вы обнаружили у себя седые волосинки, не паникуйте и не бегите в магазин за краской, чтобы скрыть эту возрастную особенность. Учитывая, что сейчас наблюдается мода на седину, нет смысла ее маскировать: сделайте эту особенность своей фишкой. Вы можете добавить немного платиновой краски, нанеся краску на отдельные прядки, чтобы получился красивый перелив.

Молодые девушки тоже могу примерить на себя окрашивание в седой блонд. Хорошая идея — это сделать окрашивание бэбилайтс, имитирующее естественные блики локонов на солнце.