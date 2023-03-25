Названы симптомы, которые являются наиболее распространенным симптомом при раке прямой кишки

Симптомы рака прямой кишки часто проявляются в ванной комнате из-за того, что опухоль расположена рядом с толстой кишкой.Большинство людей не испытывают симптомов до тех пор, пока болезнь не распространится. Эта печальная статистика не помогает. Один врач поделился со мной наиболее распространенными симптомами, которые должны насторожить.

Рак толстой кишки также может быть известен как колоректальный рак или рак прямой кишки. Андрей Воробьев, медицинский онколог, специализирующийся на раке прямой кишки, говорит, что это вид рака, который возникает в прямой кишке (последнем отделе толстой кишки), не доходя до ануса.

Рак прямой кишки часто можно обнаружить на ранней стадии, и у него нет никаких признаков. Однако врач сказал, что гематохезия – это признак, которого следует остерегаться. Гематохезия – это кровотечение через прямую кишку. Человек может увидеть кровь сверху, в сочетании с калом или на туалетной бумаге. При обнаружении крови в кале следует немедленно обратиться к врачу общей практики. Кровь в кале следует воспринимать очень серьезно.

Наиболее частым признаком у пациентов, страдающих этой формой рака, является гематохезия. Рак толстой кишки также может привести к изменениям в привычках вашего кишечника. Рак прямой кишки может проявляться по-разному, включая запоры и диарею. Это будет происходить в течение нескольких недель, и состояние не улучшится.