Мэрия Москвы откажется от планов по благоустройству парков, поскольку первым их предложил иноагент Варламов

Глава московского

комитета по благоустройству Пётр Грязев заявил об отмене запланированных на

лето планов реконструкции и благоустройства парковых территорий. Причиной этому

стало внесение урбаниста Ильи Варламова в реестр иноагентов.

Чиновник пояснил,

что московское правительство не может идти на поводу у агентов иностранного

влияния и позволять им давать советы о том, как следует распоряжаться

бюджетными средствами. Свои первые проекты Варламов внёс ещё в 2010 году, и с

тех пор неоднократно предлагал новые идеи по обустройству парков, детских

площадок и пешеходных зон.

Мэрия выделила 40 млн рублей на создание особой

комиссии, которая выяснит, не несёт ли трата бюджетных средств на парки признаков

растраты, неэффективного использования и вредительства по наущению западных

спецслужб. В случае, если будут обнаружены нарушения, против Варламова может

быть возбуждено уголовное дело.

«Если фашист тебе

говорит, что дважды два четыре, верить ему нельзя, – считает Пётр Грязев. – Значит,

уже пять или шесть, но никак не столько, сколько он говорит. Иноагент хуже

любого вредителя, поскольку он уже внедрён в систему управления, уже верховодит

ничего не подозревающими гражданами из-за ширмы. Так что весь бюджет на парки

мы пока придержим. У нас есть и другие приоритетные направления, куда их можно

потратить – например, на строительство храмов шаговой доступности или уроки

патриотизма».

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