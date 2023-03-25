Мэрия Москвы откажется от планов по благоустройству парков, поскольку первым их предложил иноагент Варламов
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Глава московского
комитета по благоустройству Пётр Грязев заявил об отмене запланированных на
лето планов реконструкции и благоустройства парковых территорий. Причиной этому
стало внесение урбаниста Ильи Варламова в реестр иноагентов.
Чиновник пояснил,
что московское правительство не может идти на поводу у агентов иностранного
влияния и позволять им давать советы о том, как следует распоряжаться
бюджетными средствами. Свои первые проекты Варламов внёс ещё в 2010 году, и с
тех пор неоднократно предлагал новые идеи по обустройству парков, детских
площадок и пешеходных зон.
Мэрия выделила 40 млн рублей на создание особой
комиссии, которая выяснит, не несёт ли трата бюджетных средств на парки признаков
растраты, неэффективного использования и вредительства по наущению западных
спецслужб. В случае, если будут обнаружены нарушения, против Варламова может
быть возбуждено уголовное дело.
«Если фашист тебе
говорит, что дважды два четыре, верить ему нельзя, – считает Пётр Грязев. – Значит,
уже пять или шесть, но никак не столько, сколько он говорит. Иноагент хуже
любого вредителя, поскольку он уже внедрён в систему управления, уже верховодит
ничего не подозревающими гражданами из-за ширмы. Так что весь бюджет на парки
мы пока придержим. У нас есть и другие приоритетные направления, куда их можно
потратить – например, на строительство храмов шаговой доступности или уроки
патриотизма».
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