Особенно актуальна обувь на деревянной подошве: как стилизовать в образе сабо – самый причудливый обувной тренд весны

Голландская обувь на деревянной подошве появилась в 70-х годах прошлого века. В нынешнем сезоне сабо снова в тренде, мода на нее вернулась, и то оправдано, поскольку обувь смотрится красиво, она удобная, оригинальная и эффектная.

Яркий цвет

Очень стильно и нарядно смотрятся сабо ярких цветов. Отдайте предпочтение розовому, голубому, желтому или салатовому цвету (все зависит от стилизации под остальную одежду). Ваш наряд будет соответствовать весеннему настроению, и это здорово.

С носками

Носите эту оригинальную обувь с носками. Стиль ретро снова в моде, поэтому вы можете легко использовать данную концепцию. То не только привлекательно, но и удобно на случай похолодания или для того, чтобы выдержать концепцию стиля.

Клетчатые

Очень экстравагантно и креативно смотрятся сабо в клетку. К примеру, таккая обувь отлично стилизуется с широкими джинсами или другой одеждой свободного кроя. Остановите свой выбор на черно-белой клетке или выберите импонирующее вам сочетание, которое дополнит ваш образ и сделает лук завершенным.

С пряжками и люверсами

Сабо могут быть не только простого повседневного дизайна, они могут быть поистине нарядными. Именно декоративные украшения верха, а также деревянной подошвы способны сделать этот тип обуви неимоверно привлекательной.

С ремешками на щиколотках

Также оригинальный дизайн, который напоминает нам о босоножках. Дело в том, что сабо не обязательно должны быть открытыми на пятке, они могут быть с ремешками на щиколотке, что позволит данному типу обуви быть максимально удобной в носке. Если вам тяжело ходить в такой обуви, отдайте предпочтение предложенному варианту.

В деловом стиле

Сабо можно использовать для комплектации делового стиля. Они не так нарядны, как лодочки или лоферы, однако смотрятся намного привлекательнее, чем сандалии с открытыми носками. Вы сможете легко стилизовать сабо с любым деловым комплектом одежды, и это не будет выглядеть неуместным.

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В стиле ретро с массивным каблуком

Снова отсыл к моде середины прошлого века. Остановите свой выбор на сабо с массивным каблуком и платформе, то будет смотреться очень эффектно. К тому же, такая модель обуви визуально стройнит ноги и смотрится очень привлекательно.

В стиле кантри

Сабо по своему дизайну однозначно напоминает фольклорный стиль в обуви, поэтому оформление в данном направлении будет смотреться очень органично. Нейтральный цвет, натуральный материал и характерные украшения будут очень уместными и смотреться максимально привлекательно. Оригинальной идеей будет остановить свой выбор на сабо с переплетами. Такая обувь идеально подходит для ношения с юбками и платьями мини в таком же кантри-стиле.

В стиле кэжуал

Отличительными характеристиками стиля является красота, удобство и комфорт. Выберите модель, которая больше всего вас привлекает и идеально подходит для сочетания с выбранной вами одеждой. В такой обуви вы сможете отправиться на прогулку, посетить вечеринку с друзьями, использовать в качестве дополнения к деловому стилю. Сабо идеально сочетается с брюками или джинсами любого фасона, отлично смотрится с юбкой или платьем любой длины, отличной идеей будет надеть их с шортами.

Вместо заключения

Вы можете выбрать сабо других различных стилей. Речь идет о милитари, хиппи и многих других по вашему усмотрению. Это обувь, которая однозначно украсит ваш образ, поскольку всегда смотрится креативно и экстравагантно, независимо от дизайна. Плюсом является и то, что деревянная подошва является экологически чистой, поэтому вы можете быть уверены в том, что такая обувь не только не навредит вашему здоровью, но и сможет его укрепить. Выбирайте модель, которая вам больше нравится им стилизуйте под любой образ. Эксперименты однозначно будут успешными, поскольку современная мода в первую очередь отличается демократичностью, а творческий подход к выбору только приветствуется.