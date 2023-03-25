Перерыв – Личное мнение
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Недавно вы все как один писали в комментариях, что если бы у вас была возможность больше не работать, не делать того, что вы делаете, то тут же плюнули бы на всё.
Возможно, в этом есть своя правда жизни.
Всё рано или поздно заканчивается. В этом нет ничего необычного. Всё меняется, и всё требует изменений.
Или хотя бы сил на то, чтобы продолжать. А если их нет?
Блог закрыт. Перерыв это или навсегда, время покажет.
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Источник: Лена Миро
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