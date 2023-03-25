 

Маша Пак, Алиша Коне, Катя Кабак, Чана и другие на презентации MEOW’ONE x EVGENY CHES

25.03.2023, 14:45, Разное
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В центре современного искусства М’АРС прошло закрытое мероприятие, гости которого смогли увидеть необычную инсталляцию в центре Москвы. Известный художник Евгений Ches в режиме реального времени закастомизировал огромную куртку MEOW’ONE. Пока гости следили за работой художника, фэшн-блогер и модель Мария Пак на протяжении 40 минут держала на своих хрупких плечах куртку, вес которой составил 10 килограмм.

Маша Пак

Среди гостей отметились актриса и телеведущая Катя Кабак, звезда “Свободных отношений” Анна Глаубэ, рэпер Жак Энтони, популярные блогерши Алиша Коне, Чана, Карина Мурашкина, российская модель и участница девятого сезона шоу “Холостяк” Яна Сапета и многие других. К слову, в качестве полотна выбрали ту самую куртку, которая стала узнаваемой благодаря завирусившемуся в сети видео, которое было снято брендом в столичной подземке. Стоимость объемного пуховика в конце прошлого года оценивалась в 1 000 000 рублей. Выйдет ли в продажу данная модель и какая будет у нее стоимость в этот раз, пресс-служба бренда пока не сообщала. Но известно, что перфоманс был приурочен к выходу новой совместной капсулы MEOW’ONE x EVGENY CHES.

Маша ПакЧанаЯна Сапета и Марина ХрипинаАнастасия Барышева и Женя ЧесАнна ГлаубэЖак ЭнтониКарина МурашкинаКатерина ЛатишеКатя КабакЧана и Алиша Коне


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