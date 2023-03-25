Илон Маск “разбудил” работников Twitter сообщением в 2:30 ночи

22 марта глава Twitters Илон Маск разослал сотрудникам сообщение с напоминанием о запрете на удаленную работу. Об этом пояснила Зои Шиффер, журналист Platformer.

В 2:30 Илон Маск отправил сотрудникам Twitter электронное письмо, в котором говорилось, что “посещение офиса не является вариантом” работы в его компании, а также посетовал на то, что “вчера штаб-квартира Twitters в Сан-Франциско была “полупустой”.

В прошлом глава Twitter уже отправлял сообщения глубокой ночью. Например, в ноябре 2022 года он написал письмо в 2:39 ночи, в нем говорилось, что в соцсети больше нельзя удаленно работать.

С тех пор, как Маск возглавил социальную сеть, он уволил тысячи работников. CNBC сообщает, что сегодня в компании работает порядка 1300 человек.