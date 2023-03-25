 

Описаны планы Маска по поглощению OpenAI

25.03.2023, 14:25, Разное
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Илон Маск, глава Tesla и SpaceX, вышел из стартапа OpenAI, создателем которого он стал в 2018 году. Это произошло не из-за конфликта интересов с Tesla, как утверждалось ранее, а из-за неудачной попытки взять организацию полный контроль.

Один из источников сообщил, что Маск заявил Сэму Альтману, своему соучредителю, в 2018 году, что он считает, что OpenAI отстает от Google. Поэтому Маск, по слухам, предложил возглавить OpenAI, однако Альтман и другие соучредители не поддержали его, и Маск вышел из совета директоров, а также прекратил финансирование.

В свою очередь в OpenAI утверждают, что уход Маска был продиктован желанием избежать в будущем конфликта интересов в связи с разработками Tesla в области искусственного интеллекта.

Маск открыто критиковал OpenAI после своего ухода из совета директоров. Через год он заявил, что не согласен с планами компании, в плане прозрачности. Миллиардер критиковал то, что ChatGPT стал коммерческим стартапом вскоре после его выпуска.


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