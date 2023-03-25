Как избежать взлома мессенджера – три совета киберэксперта

Понять, что ваш

аккаунт оказался в руках злоумышленником — просто. Скорее всего, вам на телефон

придет код авторизации, который вы не запрашивали. Либо вы, как владелец

аккаунта, просто не сможете в него войти. Как избежать такой ситуации —

рассказал эксперт по кибербезопасности Антон Шумилов.

Прежде всего,

необходимо установить двухфакторную авторизацию, цитирует эксперта интернет-издание

“360”. Так, у вас появится промежуточный шаг, по которому будет

возможно распознать действия злоумышленника. Такое решение сработает для

аккаунтов социальных сетей, мессенджеров, почты и др.

Во-вторых, время

от времени в мессенджерах нужно проверять подключенные устройства. Если

обнаружен не ваш девайс, будь то ноутбук, смартфон или планшет, необходимо

удалить его из списка. Проверить можно в меню настроек в интерфейсе приложения.

Также,

обязательно каждые три месяца, или хотя бы шесть, менять пароли. Необходимо

использовать разные комбинации для разных аккаунтов. Эксперт не рекомендует

использовать старые пароли, схожие с другими учетными записями. Пароль стоит

поменять и в том случае, когда есть признаки захвата аккаунта злоумышленниками.