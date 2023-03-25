Как избежать взлома мессенджера – три совета киберэксперта
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Понять, что ваш
аккаунт оказался в руках злоумышленником — просто. Скорее всего, вам на телефон
придет код авторизации, который вы не запрашивали. Либо вы, как владелец
аккаунта, просто не сможете в него войти. Как избежать такой ситуации —
рассказал эксперт по кибербезопасности Антон Шумилов.
Прежде всего,
необходимо установить двухфакторную авторизацию, цитирует эксперта интернет-издание
“360”. Так, у вас появится промежуточный шаг, по которому будет
возможно распознать действия злоумышленника. Такое решение сработает для
аккаунтов социальных сетей, мессенджеров, почты и др.
Во-вторых, время
от времени в мессенджерах нужно проверять подключенные устройства. Если
обнаружен не ваш девайс, будь то ноутбук, смартфон или планшет, необходимо
удалить его из списка. Проверить можно в меню настроек в интерфейсе приложения.
Также,
обязательно каждые три месяца, или хотя бы шесть, менять пароли. Необходимо
использовать разные комбинации для разных аккаунтов. Эксперт не рекомендует
использовать старые пароли, схожие с другими учетными записями. Пароль стоит
поменять и в том случае, когда есть признаки захвата аккаунта злоумышленниками.
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