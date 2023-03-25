 

Минтранс Подмосковья поощрил самых активных волонтеров за дежурства на ж/д станциях

25.03.2023, 14:20, Новости дня
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“Мы постоянно с нашими активистами на связи, оперативно решаем все возникающие вопросы и корректируем их работу — важную и нужную для безопасности жителей Московской области”, – рассказала министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.

С августа 2022 года более 500 волонтеров вышло на дежурства на ж/д станциях в Московском области. Их работа заключается в предотвращении нарушений правил безопасности на железнодорожном транспорте и напоминании пассажирам о правилах поведения.

Евгений Аптекин, первый заместитель министра транспорта Подмосковья, поблагодарил активистов за их труд и отметил, что дежурства волонтеров – одна из самых эффективных мер по профилактике травматизма на железнодорожном транспорте. Благодаря им в 2022 году количество смертельных случаев на железной дороге уменьшилось почти на 10%.

Ранее Минтранс Подмосковья совместно с главами городских округов наградили 100 волонтёров благодарностями за активное участие в мероприятиях по сохранению жизней пассажиров на железнодорожной инфраструктуре области.


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