 

Мнение: Судьба майора ФСО

25.03.2023, 14:15, Разное
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36-летний Михаил Жилин 18 лет служил в ФСО. Обеспечивал связь. Дослужился до звания майор.

А 27 сентября 2022 года «опасаясь направления в зону проведения специальной военной операции, совершил дезертирство», и пересек границу Казахстана.

«Так как у него вторая форма допуска секретности, у мужа не было загранпаспорта и ему запрещено было выезжать. Выходов было два — или бежать через Казахстан, или через Монголию.  Мы решили через Казахстан, были уверены, что Казахстан предоставит нам убежище», — рассказывала супруга Михаила Екатерина Жилина.

Но Казахстан встретил Михаила сурово. Задержал беглого офицера и 30 декабря 2022 года экстрадировал в Россию.

20 марта 2023 Барнаульский гарнизонный суд приговорил майора запаса Михаила Жилина к шести с половиной годам колонии строгого режима с лишением воинского звания. Суд признал Жилина виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 338 («Дезертирство») и ч. 1 ст. 322 УК РФ («Незаконное пересечение границы»).

В январе 2023 года супруга майора Екатерина Жилина уехала с детьми из Казахстана во Францию, где получила политическое убежище.

Фотографии отсюда и отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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