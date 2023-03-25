Мнение: А нужно ли нам метро за пределами Москвы?

Я не представляю современный Петербург без метро. Как без метро ехать в центр или в другой конец города? На машине можно попасть в пробки, да и с парковкой иногда проблемы, и машины не у всех есть. На автобусах-троллейбусах — не так удобно и зачастую непредсказуемо по времени. Петербуржцам метро однозначно нужно, пусть его и дорого строить на наших болотах.

Вот нужно ли метро в городах поменьше, уже вопрос. Мне, петербуржцу, точно не нужно. Что касается местных жителей, то, возможно, они и сами бы предпочли скоростной трамвай.

Пожалуйста, не считайте меня урбанистом, идеи ортодоксального урбанизма мне не близки. Достаточно сказать, что я против велодорожек, и что я считаю разумно расположенные человейники куда как более комфортным местом для жизни, нежели частные дома. Вместе с тем я с любопытством прочёл аргументы специалиста, который называет рытьё метро за пределами Москвы спорной затеей, и предлагает городам поменьше вовсе забыть про метро. Выношу дискуссию из комментариев к недавнему посту (ссылка):

Санитар с Канатчиковой дачи. Метро нужно строить в первую очередь там, где есть большие пассажиропотоки, а не там, где оно станет памятником разбазариванию средств. В Москве метро не пустует, хоть и растёт семимильными шагами. В Петербурге поспокойнее, но тоже заполнено. В других городах, вероятно, нужно думать больше про городскую электричку.

Пыль Халхин-Гола. Санитар, это в Москве можно думать о городских электричках, а в нормальных городах они в сто раз накладнее метро будут.

Санитар с Канатчиковой дачи. Пыль, «в нормальных городах» автобусов более чем достаточно. Если пробки одолевают, сделайте выделенки. Для городской электрички достаточно лишь инфраструктуру привести в порядок и закупить подвижной состав. Нет нужды перекапывать весь город вдоль и поперек ради десятка пассажиров в час. Метро это не просто дорого, это очень дорого. И только в Москве оно окупается.

Пыль Халхин-Гола. Вы всерьез предлагаете в типичном городе-миллионнике прямо сквозь застройку проложить ещё пару-тройку железнодорожных веток? Чтобы дорожное движение уже окончательно встало? Хорошо вам там, на даче.

Санитар с Канатчиковой дачи. Зачем прокладывать то, что уже и так давно есть? Или ваш город-миллионник обделили, железной дороги не построили? Такого не может быть. Уж зона отвода точно есть. Думаете, от строительства метро все вокруг в восторге? Это минимум пять лет мучений в жутких пробках.

МЦК и МЦД в Москве построены на месте старых железнодорожных линий. Через городскую застройку никто ничего не прокладывал. МЦК, например, это старая дорога МК МЖД, построенная ещё во времена Российской Империи. И до 21-го века она даже не была электрифицирована.

Андрей Палун. Санитар, метро не только в Москве окупается – Петербург, Новосибирск, ещё какие-то крупные города, не вспомню.

В Москве метро ежедневно перевозит около 10 миллионов человек, в Петербурге — около 7 миллионов, в Новосибирске — 4 миллиона (поправьте, если не прав), а там где меньше – уже на грани убыточности.

Омск нужно целиком 3 раза перевозить из конца в конец на метро каждый день, чтоб не в минус работать, увы.

Санитар с Канатчиковой дачи. Андрей, поправлю, конечно. Петербург — 4 миллиона пассажиров в сутки, Нижний Новгород — всего 100 тысяч. Весь метрополитен Нижнего Новгорода — это как одна-две станции в Москве. В Новосибирске в 2021 в сутки было 206 тысяч пассажиров. Какая окупаемость, вы о чём? Петербург ещё может в ноль выходить иногда.

Вы считаете нагрузку линейно от числа жителей, тогда как она квадратична. С ростом числа жителей растет площадь города, и, соответственно, дальность средней поездки.

Выделенка с наземным общественным транспортом может перевозить до 500 тысяч пассажиров в сутки. Денег на строительство линии метро хватит, чтобы бесплатно возить весь город наземным транспортом 300 лет. Ну и зачем в маленьких миллионниках развивать метро?

Такси почти бесплатно, доехать 10 минут. А вы больше 10 минут только поезда прождёте. Но надо ещё до метро и от метро добраться. Метро неудобно и невыгодно за пределами мегаполисов. Если можно проехать город на наземном транспорте из конца в конец за час, метро строить неразумно. Омску повезло — построили одну станцию, поняли, что ошиблись, и решили закопать.

В Москве 7,5 млн пассажиров в сутки. Количество снизилось за счет развития МЦК, МЦД и магистрального наземного общественного транспорта. Данные на 2021.

Пыль Халхин-Гола. Санитар, есть у нас железная дорога, разумеется. Она бесполезна с точки зрения общественного транспорта. Она, кстати, главный генератор пробок в нашем городе, и так было даже в советские времена, когда и машин-то было раз-два и обчелся.

Когда живешь в Москве, настоящими видятся только проблемы Москвы. А остальной страны просто не существует. Да и зачем она? Только федеральные деньги жрёт.

Андрей Н. Санитар, как вам, московскому метростроевцу, видится улучшение транспортной инфраструктуры Волгограда?

Метро нет, и не предвидится, город — призёр по протяженности, более 80 километров. В советские времена электрички ходили каждые 15 минут, сейчас — раз в 2,5 часа. При СССР началось строительство скоростного трамвая, в итоге он работает в четырёх районах из восьми, и всё.

У города нет объездной дороги, весь московский транзит вместе с городским транспортом идёт по одной дороге через весь город, ещё советской.

Дайте нам ваши московские деньги, кормильцы.

Санитар с Канатчиковой дачи. Андрей, учитесь жить по средствам. В Москве тоже нерешаемых транспортных проблем — пруд пруди.

Посмотрите на схему московского метро, видите две жёлтые линии? Давно стоит вопрос соединения в одну, но безумно дорого. Даже Москва не может себе позволить строить метро в центре города. В 1990-е с грехом пополам еле справились достроить Трубную и Сретенский бульвар. Было страшно, что обвалится штольня. В других местах метро не строили вообще.

Поэтому у нас развивают городские электрички. Чего и вам желаем. Согласитесь, это значительно дешевле и проще, чем метро.

Андрей Н. Санитар, как я уже сказал, при СССР электрички ходили каждые 15 минут, а сейчас — раз в 2,5 часа.

Санитар с Канатчиковой дачи. Андрей, задайте этот вопрос своему губернатору, доколе? Или пассажиров нет? Думаете, если метро будет (впрочем, чтобы метро появилось, надо пахать, как рабу на галерах), поезда там чаще ходить станут? Ничего подобного. Как местный глава решит, так и будут.

Город у вас красивый. Дочка в восторге. Ровно 1000 километров до Москвы.

Андрей Н. Санитар, московская красота высосана из обескровленных вен страны.

Санитар с Канатчиковой дачи. Вообще-то я про Волгоград говорил. И хватит эту госдеповскую мантру повторять. Средние зарплаты в столице действительно выше средних по стране, но в столице и уровень образования населения сильно выше. Ну не хотят вчерашние студенты на малую родину возвращаться, как ни прогоняй… При этом зарплаты в той же Пятёрочке везде одинаковые.

Выше зарплаты, больше НДФЛ в местный бюджет. Вот, на свои и живём. Кстати, хотите московскую зарплату, даже выше средней в Москве? Легко могу устроить. Если знания и опыт определенный есть. После Ковидлы в айти-отрасли поменялись приоритеты. Стало безразлично, где вы живёте, важен лишь результат.

Андрей Н. Санитар, вы пишете, что «зарплаты в той же Пятёрочке везде одинаковые». Это не так. Предприятие с самыми большими зарплатами в Волгограде — нефтеперерабатывающий завод. Но зарплаты на ВНПЗ в 2-2,5 раза ниже, чем на НПЗ в московской Капотне.