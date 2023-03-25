 

Красный цвет на пике популярности. Как носим его этой весной (идеи образов)

25.03.2023, 13:55, Разное
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В прошлом году в тренде был стиль барбикор, поэтому самым актуальным цветом в одежде был розовый. В этом сезоне фаворит сменился. Теперь актуальными являются образы с огненно-красными вещами. Вдохновляемся эффектными аутфитами.

Платья

Создавайте тотал-луки, состоящие из платьев. Подберите фасон по своей фигуре, чтобы наряд сидел на вас безупречно.

На лето выбирайте платья из струящихся легких материалов, длины миди или макси. Рюши, рукава-воланы, оборки, кружевные вставки — элементы одежды, которые по-прежнему в моде.

Комплекты

Еще один вариант эффектного тотал-лука в красном цвете — это уже готовые комплекты одежды. Например, алый брючный костюм, состоящий из блейзера оверсайз и брюк прямого кроя. В таком элегантном наряде можно смело отправляться на торжество или светское мероприятие.

Для лета и отдыха больше подойдет комплект из длинной юбки с разрезом и кроп-топа.

Это хороший вариант для девушек, которые хотят продемонстрировать плоский живот и стройные ножки.

Яркие акценты

Необязательно создавать тотал-луки из одежды красного цвета. Если вы не горите желанием излишне привлекать к себе внимание, тогда пусть алое изделие будет акцентным в вашем образе. Например, вы можете сочетать красный свитер с черными брюками и серым пальто.

Либо скомбинировать красный плащ с черными высокими сапогами и синей юбкой из денима.

Включите в любой свой наряд красный аксессуар, сделав его акцентным в вашем образе. Например, это может быть миниатюрная сумочка (можно в виде клатча).

Или красные босоножки (туфли) с покрытием из атласной или бархатной ткани. Такая обувь будет хорошо смотреться с одеждой светлых пастельных оттенков.

В повседневный лук можно включить красные сапоги. Если хотите, можете отдать предпочтение не алому оттенку, а более приглушенному вишневому.

Тогда у вас получится не слишком кричащий образ.


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