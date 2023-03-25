Дерзкая «волчица», романтичная «бабочка» и великолепный «осьминог»: смелые тенденции стрижек на весну

Прекрасная новость заключается в том, что весной у вас есть выбор очень стильных и привлекательных причесок, которые сейчас в тренде. Среди модных тенденций вы можете выбрать ту, которая вам больше всего импонирует и идеально подходит. Рассмотрите несколько стрижек и выберите лучшую.

Романтичная «бабочка»

Если вы хотите максимально продемонстрировать красоту своих волос, обратите внимание на стрижку «бабочка». Относительно короткие слои сверху будут удачно обрамлять лицо, визуально приближая его форму к идеальной. Наличие длинных нижних слоев поможет сделать прическу обворожительной (отличное сочетание коротких и длинных волос в одной прическе удовлетворит требования самых требовательных модниц). Многослойность является отличным выбором для волос любой структуры, и в этом ее несомненное преимущество.

Тонкая челка

Густые челки сейчас не в тренде, и это замечательно. Тонкие челки смотрятся нежно и женственно, их могут позволить себе сделать обладательницы всех типов волос (не только густых). Остановите свой выбор на этом варианте, выберите нужную длину и форму остальных волос, челка однозначно украсит прическу. Пробор также можете сделать по своему усмотрению, поскольку и ровный, и боковой, и челка без пробора вообще смотрятся одинаково привлекательно.

Длинные слои

Если вы планируете продемонстрировать красоту своих длинных волос, откажитесь от прямого среза и выберите многослойность. В отличие от «бабочки», в основе этой прически присутствуют достаточно длинные слои, разница в длине которых является незначительной (на главном фото в центре). Однако это делает срез более плавным и пышным, каждая прядь и волосинка находятся на своем месте. Плюсом является то, что вы можете экспериментировать с укладкой.

Прически на волосах средней длины

Вы можете выбрать любую из понравившихся вам причесок на волосах средней длины, поскольку именно эта длина нынешней весной является одной из самых трендовых. Ее преимуществом является то, что за волосами легче ухаживать, нужно тратить меньше времени на укладку, а вариантов укладки огромное множество.

Челка-шторка

Это элемент прически по-прежнему в тренде, поэтому можете его смело использовать. Челка имеет очень красивую форму, она смотрится замечательно на волосах любой длины, является моделирующей и омолаживающей, поскольку приближает форму лица к идеальной и покрывает морщинки на лбу (если ее расположить ближе к пробору). Выберите любую прическу и дополните ее челкой-шторкой, это будет потрясающе.

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Мягкий боб

Прическа боб никогда не выходит из моды, поэтому вы можете смело выбирать эту стрижку для волос разной длины. Отлично смотрятся короткие и средние волосы, тип также не имеет значения, поскольку вьющиеся и прямые, густые и тонкие волосы смотрятся одинаково привлекательно. Прическа максимально практичная и не требующая сложного ухода.

Стрижка «осьминог»

Как уже было сказано, многослойность не покидает вершину моды, и стрижка «осьминог» является практическим образцом оригинальной концепции. Относительно короткие слои сверху, которые удлиняются по направлению роста, достаточно длинные нижние волосы сзади — это прекрасная возможность всегда выглядеть безукоризненно, не тратя много времени на укладку. Преимущество в том, что стрижка идеально подходит для всех типов волос.

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Мягкий закругленный боб

Отличительной особенностью этого боба является завитый вовнутрь срез. Волосы могут быть ровными внизу или с удлинением к лицу. Прическа выглядит просто потрясающе, она является практичной, красивой, моделирующей (заостряет круглое и округляет утонченное лицо), а также омолаживающей, поскольку пряди спереди отвлекают внимание от второго подбородка.

Слоистые кудри

Также очень красивая, практичная и модная прическа, которая станет удачным выбором для обладательниц кудрявых волос. Если у вас густые вьющиеся волосы, это будет настоящим подарком, поскольку вам не придется тратить время на укладку. А если волосы прямые от природы, наверняка завивка не станет проблемой (можно также использовать биозавивку, которая будет держаться на волосах длительное время).

Дерзкая «волчица»

Прическа, которая никого не оставит равнодушным, поскольку смотрится максимально привлекательно и подходит для любых типов волос. Выберите этот вариант, который отличается экстравагантностью и креативностью, а также практичностью.