 

Московскому метрополитену вернут имя Лазаря Кагановича

25.03.2023, 13:33, Разное
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Председатель правительства Михаил Мишустин сообщил, что Московскому метрополитену решено вернуть историческое имя – он вновь будет назван в честь члена верховного совета ВКП(б) Лазаря Моисеевича Кагановича.

Война в УкраинеСоответствующий приказ уже подписан министром транспорта.

Изначально идею выдвинул депутат Госдумы Алексей Журавлёв. По его словам, переименование было бы символичным, поскольку Каганович вошёл в историю не только как ближайший соратник Сталина в период реконструкции Москвы, но и как выдающийся партийный функционер в Украинской ССР.

– Останься бы Каганович управлять Украиной, все эти нацисты-американоиды были бы задавлены ещё в зародыше и от Львова до Запорожья звучал бы русский язык, а не вот это всё, – сказал Журавлёв. – Поэтому мы должны возрождать имена тех русских людей, кто боролся за нашу великую культуру, если хотите, откапывать их из истории и символически вновь ставить их во главу угла.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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