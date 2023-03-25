Московскому метрополитену вернут имя Лазаря Кагановича

Председатель правительства Михаил Мишустин сообщил, что Московскому метрополитену решено вернуть историческое имя – он вновь будет назван в честь члена верховного совета ВКП(б) Лазаря Моисеевича Кагановича.

Соответствующий приказ уже подписан министром транспорта.

Изначально идею выдвинул депутат Госдумы Алексей Журавлёв. По его словам, переименование было бы символичным, поскольку Каганович вошёл в историю не только как ближайший соратник Сталина в период реконструкции Москвы, но и как выдающийся партийный функционер в Украинской ССР.

– Останься бы Каганович управлять Украиной, все эти нацисты-американоиды были бы задавлены ещё в зародыше и от Львова до Запорожья звучал бы русский язык, а не вот это всё, – сказал Журавлёв. – Поэтому мы должны возрождать имена тех русских людей, кто боролся за нашу великую культуру, если хотите, откапывать их из истории и символически вновь ставить их во главу угла.

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