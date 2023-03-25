 

Марина Зудина, Евгений Стычкин и другие на вручении кинопремии в Москве

25.03.2023, 13:20, Разное
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Минувшим вечером в столичном Центре международной торговли прошло одно из значимых мероприятий отечественной киноиндустрии — вручение премии АПКиТ. В десятый раз продюсеры вручили награды самым успешным премьерам. На этот раз тем, которые появились в кинопрокате, телевизионном эфире и на видеосервисах в 2021 и 2022 годах. Торжественный вечер открылся с традиционной красной дорожки, на которой отметились десятки актеров, продюсеров и других деятелей сферы. В их числе — Екатерина Климова, Анна Снаткина, Елена Подкаминская, Владимир Вдовиченков и Елена Лядова, Владимир Яглыч и Антонина Паперная, Дарья Мороз, Александра Ребенок, Сабина Ахмедова, Лиза Шакира, Анна Снаткина, Светлана Камынина, Максим Лагашкин, Ольга Кузьмина, Анастасия Стежко, Анастасия Уколова, Ольга Сутулова, а также Евгений Стычкин и Марина Зудина, которые стали ведущими церемонии.

Анна СнаткинаОльга СутуловаЕкатерина КлимоваСофья и Константин ЭрнстВладимир Вдовиченков и Елена ЛядоваДарья МорозСабина АхмедоваЕлена Подкаминская

Продюсеры вручили награды в 17 номинациях лучшим, по их мнению, премьерам, которые состоялись в кинопрокате, телевизионном эфире и на видеосервисах в 2021 и 2022 годах. А также – пять специальных призов.

В этот вечер призов в том числе удостоились проект о первой вспышке ВИЧ в СССР “Нулевой пациент”, история о женской доминации видеосервиса START “Два холма”, история о жизни вампиров в российской действительности “Вампиры средний полосы” мини-сериал, комедия “Почка”, мультсериал “Три кота” и фильм “Сердце Пармы”.

В число лауреатов так же попал директор Первого канала Константин Эрнст. Он получил заветную статуэтку за личный вклад в развитие индустрии кино и сериалов.

Константин ЭрнстАнастасия УколоваАлександра РебенокСветлана КамынинаМаксим ЛагашкинАнтонина Паперная и Владимир ЯглычОльга КузьминаАнастасия Стежко


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