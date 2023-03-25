Пьяный водитель BMW въехал в девять автомобилей, припаркованных в Тюмени

Телеграм-канал 112 пишет о том, что водитель BMW повредил девять автомобилей, припаркованных в Тюмени. Жители улицы Волгоградской были разбужены громкими звуками 25 марта.

На видеозаписи инцидента видно, что автомобиль на большой скорости врезался в припаркованные машины. Жильцы дома задержали и передали полиции 30-летнего водителя BMW. Тест на содержание алкоголя показал 0,68 промилле.

Мужчине было предъявлено обвинение в вождении в нетрезвом виде и повреждении дорожных знаков. Он будет обязан возместить ущерб всем пострадавшим автовладельцам.