Профилактика диабета и заболеваний сердца: назван главный плюс овсяного молока

На полках супермаркетов в последние пару лет появилась альтернатива привычному нам коровьему молоку. Кокосовое, миндальное, овсяное молоко поселились в холодильниках многих из тех, кто следит за своим здоровьем. Но в чем же заключается польза овсяного молока?

Телеканал 360 со ссылкой на диетолога Валерию Лавски рассказал о том, что клетчатка в составе овсяного молока благотворно влияет на работу кишечника и очищает организм.

Также напиток будет полезен для профилактики диабета и заболеваний сердечно сосудистой системы.

Кроме того, полезно

овсяное молоко

и для тех кто соблюдает диету: всего 45 кал на 100 мл молока. Ну а витамины группы Б и магний, которые содержится в овсяном молоке помогут печени лучше работать, а это также позволит справиться с лишним весом.

В Сети также уже неоднократно был назван и главный плюс альтернативного молока. Благодаря своему растительному происхождению, овсяное молоко можно употреблять веганам и людям, страдающим от лактозной непереносимости.

Стоит на него обратить внимание и тем, кто безрезультатно борется с акне. По отзывам тех, кто перешел на употребление овсяного молока, их кожа стала заметно чище, а припухлости и синяки под глазами заметно посветлели.