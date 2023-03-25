Потертый деним достаем, а скинни убираем: какие брюки будут в тренде, а какие – нет

Сегодня в ассортименте так много разных фасонов брюк, что просто разбегаются глаза. Если вы оправляетесь на шопинг, тогда вам наверняка пригодится информация о том, какие штаны будут актуальны в текущем сезоне, а какие уже вышли из моды. Разбираем тренды и антитренды на весну-лето 2023 года.

«Да»: широкие штаны

Создавайте яркие привлекательные образами с широкими брюками и джинсами. Трендовые цвета — белый, голубой, цвет морской волны.

«Нет»: укороченные и с экстремально высокой посадкой

Эти штаны стилисты рекомендовали носить миниатюрным девушкам, чтобы казаться выше и создать иллюзию бесконечных ног. Сейчас же фэшн-эксперты рекомендуют с этой целью использовать штаны с вертикальными разрезами в нижней части штанин.

«Да»: кожаные или из эко-кожи

Актуальный весенний тренд — это штаны из натуральной или эко-кожи. Причем они могут быть не только нейтральных, но также и ярких и насыщенных оттенков. Например, салатовые, красные, голубые и т.д.

«Нет»: облегающие шорты

Такие изделия выглядят старомодно и напоминают стиль девяностых. Лучше отдавать предпочтения широким, свободным и относительно длинным шортам. Причем желательно джинсовым.

«Да»: сшитые по индивидуальному заказу

Стилисты все чаще призывают нас к тому, чтобы при выборе одежды ориентировать на свою фигуру, а не на тренды. Вы должны подобрать такие штаны, которые конкретно на вас будут сидеть идеально, чтобы нигде не топорщилась ткань и чтобы брюки не стесняли движений. Такие изделия можно получить в ателье, по индивидуальному пошиву.

«Нет»: двухцветные

Брюки или джинсы со штанинами разных цветов всегда вызывали неоднозначную реакцию. Пока они считают антитрендом. Но не исключено, что осенью мы увидим их триумфальное возвращение, поэтому не торопитесь окончательно от них избавляться, если они уже есть в наличии.

«Нет»: узкие и тесные

Сейчас не модно облачаться в одежду, которая стесняет движения. Особенно это касается штанов. Если в джинсах вам тесновато, отложите их в дальний ящик. То же самое касается и скинни. Возможно, они вернутся в моду осенью или зимой. Сейчас же лучше носить что-то более свободное и просторное.

«Да»: карго

Джинсы и брюки карго вошли в моду прошлом году и по-прежнему не сдают своих лидирующих позиций. Нововведение этого сезона: разрешено включать такие брюки в офисно-деловой стиль, сочетать их с элегантной обувью на каблуках.

«Нет»: спортивные штаны

Буквально недавно модницы создавали эффектные наряды со спортивными штанами. Такие изделия можно было комбинировать не только с худи и толстовками, но даже с достаточно формальными пиджаками и блейзерами. Но сейчас спортивные штаны выходят из моды, поэтому лучше их не приобретать и не использовать при создании луков.

«Да»: рваные и потертые

Практически во всех новых коллекциях дизайнеры презентовали тренд нулевых. Речь идет о рваных и потертых джинсах. Причем, фасон неважен. Если штаны сделаны именно из такого материала и имеют такой дизайн, то могут быть как с низкой, так и с высокой посадкой. Мешковатые изделия только приветствуются. Их можно сочетать с одеждой оверсайз для создания неформального и непринужденного образа в уличном стиле.