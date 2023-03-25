 

Инженеры впервые напечатали съедобные чизкейки на 3D-принтере

25.03.2023, 11:35, Разное
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Инженеры Колумбийского университета создали чизкейк из семи ингредиентов с помощью 3D-печати. New Atlas сообщает, что подобная технология была ограничена использованием небольшого количества ингредиентов.

Для печати десерта инженеры оснастили 3D-принтер пищевыми шприцами, которые были заполнены съедобными чернилами. Отдельно отмечается, что не все ингредиенты подходят для использования в подобном качестве. Вещество должно не только пройти через печатающую головку принтера, но и обладать достаточной вязкостью, чтобы сохранить свою форму. Инженеры решили использовать в качестве чернил арахисовое масло, крекерную пасту и клубничный джем.

Фьюзинговое моделирование (FDM) – это широко используемый метод для создания 3D-прототипов и 3D-моделей. Он также был выбран для печати. С помощью него принтер смог термически нагреть компоненты. В ходе эксперимента инженеры предприняли восемь безуспешных попыток создать “красивый чизкейк”. Каждая попытка была уникальна, и исследователи перепробовали разные методы, чтобы сделать чизкейк таким, чтобы он не крошился и не вытекал.

Исследователи заявили, что они будут продолжать совершенствовать процесс 3D-печати, чтобы принтеры могли создавать более красивые блюда.


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