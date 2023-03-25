Разработчики Diablo IV дали совет геймерам, у которых из-за игры сломались видеокарты

Компания Blizzard дала совет геймерам, у которых видеокарта была испорчена видеоигрой Diablo IV. Соответствующий совета был размещен на официальном форуме.

В сообщении говорится, что “наша команда тесно сотрудничает с NVIDIA, чтобы определить конфигурацию и собрать как можно больше информации для помощи в расследовании”. Разработчики предложили геймерам, столкнувшимся с проблемой, выключить компьютер и включить его снова. Помимо этого разработчики посоветовали геймерам переустановить драйверы.

Если даже после проведенных действий видеокарта не начала работать, то пользователям предлагают ответить на сообщение на форуме Blizzard, и предоставить подробную информацию о видеокарте и настройках графики.

Ранее Blizzard объявила, что объединяет усилия с Nvidia для расследования случаев поломки графических карт RTX3080 Ti, приобретенных у Gigabyte, из-за Diablo IV. По словам игроков, лучший способ предотвратить поломку – использовать настройки Diablo IV со снижением частоты кадров.