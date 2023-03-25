 

Выдавшая орден на арест Владимира Путина судья скончалась после взрыва микроволновки

25.03.2023, 11:33, Разное
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В Гааге в результате взрыва СВЧ-печи погибла судья Международного уголовного суда Томоко Аканэ.

Как заявил министр инфраструктуры и окружающей среды Нидерландов Маркс Харберс, ЧП произошло из-за короткого замыкания, которое привело к возгоранию и взрыву бытового прибора.

– После первых экспертиз мы можем квалифицировать инцидент как несчастный случай. Видимо, госпожа Аканэ разогревала вечером еду, а после выключения микроволновки подошла и открыла её дверцу. В этот момент произошёл взрыв, – рассказал Харберс на пресс-конференции.

Как отмечают эксперты, судья погибла почти мгновенно – после открытия дверцы из микроволновки вылетел стеклянный поддон, который попал Аканэ в висок. Медики прибыли к ней в квартиру уже через 10 минут после взрыва, однако спасти женщину не удалось.

В настоящий момент расследование продолжается, по его итогам правительство Нидерландов планирует опубликовать методические рекомендации для владельцев микроволновых печей с целью предотвратить подобные инциденты в будущем.

– Мы опечалены гибель гражданки нашей страны и выдающегося международного юриста, но в Японии уже давно запрещены СВЧ-печи, и если бы госпожа Аканэ придерживалась наших национальных традиций, то трагедии бы не произошло. Этот инцидент подчёркивает правоту нашего правительства, – прокомментировал случившееся посол Японии в Нидерландах Акуко Хакаяси.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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