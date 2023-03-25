 

Дважды вышла за одного мужчину, но не торопится стать мамой: тихое счастье актрисы Аксеновой

25.03.2023, 11:29, Новости дня
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Любовь Аксенова полюбилась зрителям благодаря сериалам “Мажор”, “Содержанки”, “Бывшие”. За годы своей творческой карьеры она сыграла десятки ярких ролей и подарила публике множество пикантных сцен со своим участием. Но несмотря на большое число воздыхателей, личную жизнь артистки нельзя назвать бурной. Она уже много лет состоит в браке с единственным мужем и тщательно оберегает свое тихое счастье.

Любовь Аксенова выросла в семье, никак не связанной с киноиндустрией. Тем не менее она с ранних лет проявляла творческие способности и с первой попытки поступила в ГИТИС сразу после окончания школы. Кроме того, актрисе на редкость быстро удалось добиться успеха в карьере. Уже к третьему курсу она дебютировала в сериале “Детективы”, а через пару лет снялась в мистической драме “Закрытая школа” и стала узнаваемой.

Сегодня Любовь Аксенова является одной из самых востребованных актрис российского кино. Несмотря на это, о ее личной жизни известно не так много. Звезда не любит рассказывать о своих любовных делах, поэтому некоторые даже не догадываются, что она давно замужем.

Своего будущего супруга, продюсера и фотографа Павла Аксенова, артистка встретила на премьере короткометражки “Шиповник” в 2012 году. Влюбленные практически не расставались с момента знакомства и отправились в загс уже спустя три месяца. Брак оказался настолько счастливым, что в 2020 году Аксенова вышла за своего мужа во второй раз. Супруги организовали яркое торжество и церемонию бракосочетания в Индии с самыми близкими.

Муж актрисы ведет непубличный образ жизни и редко появляется вместе с ней на светских мероприятиях. Однако к работе жены Павел относится совершенно спокойно. Невооруженным глазом видно, насколько тепло и трепетно супруги относятся друг к другу. Однако детей в этой счастливой семье пока не появилось. Любовь продолжает активно строить карьеру и не торопится стать мамой.


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