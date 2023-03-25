 

Яна Рудковская, Елена Летучая и другие звезды на премьере гастрономического ужина “Отпечаток”

25.03.2023, 10:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Накануне, 23 марта, в ресторане Modus состоялась премьера ужина “Отпечаток”. Долгожданное гастрономическое событие собрало не только ценителей высокой кухни, которые смогли попробовать необычные авторские блюда от брокколи-васаби до гребешка с тигровым молоком, но и звезд шоу-бизнеса, коим, конечно же, тоже не чужда любовь к изысканным вкусовым решениям и деликатесам.

На ужине фотографам позировали продюсер Яна Рудковская, телеведущая Елена Летучая, актриса Анна Чурина, ведущие Татьяна Геворкян и Рената Пиотровски, дизайнеры Евгения Линович и Ольга Лефферс и многие другие.

Елена ЛетучаяАнна ЧуринаЯна РудковскаяТатьяна ГеворкянРентата ПиотровскиЕвгения Линович и Ольга Лефферс


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.04.22 / Собянин сообщил о создании новой транспортной системы в Москве

10.02.23 / Самые частые документы-подделки на жилье

22.12.21 / Россиянам могут запретить хранить дома более 100 тысяч рублей

06.02.23 / Китайский Beijing BJ40 продают в РФ за 3,4 млн рублей

17.02.23 / “Знать не желаю”: родственники вычеркнули из жизни лишенного наследства сына Янковского

20.04.22 / Где кучкуются красивые? И почему – Личное мнение

20.12.22 / В новогоднюю ночь в Москве будут штрафовать за фейерверки

05.12.21 / IKEA сдает в аренду квартирки площадь в 10 м2 за 63 рубля в месяц, что бы доказать, что в них тоже можно жить, но как?

20.12.21 / Диетолог Светлана Фус рассказала о пользе коктейля из кофе и какао

30.04.22 / Исследователи назвали ранее неизвестные признаки болезни Паркинсона

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика