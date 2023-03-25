Яна Рудковская, Елена Летучая и другие звезды на премьере гастрономического ужина “Отпечаток”

Накануне, 23 марта, в ресторане Modus состоялась премьера ужина “Отпечаток”. Долгожданное гастрономическое событие собрало не только ценителей высокой кухни, которые смогли попробовать необычные авторские блюда от брокколи-васаби до гребешка с тигровым молоком, но и звезд шоу-бизнеса, коим, конечно же, тоже не чужда любовь к изысканным вкусовым решениям и деликатесам.

На ужине фотографам позировали продюсер Яна Рудковская, телеведущая Елена Летучая, актриса Анна Чурина, ведущие Татьяна Геворкян и Рената Пиотровски, дизайнеры Евгения Линович и Ольга Лефферс и многие другие.

Елена ЛетучаяАнна ЧуринаЯна РудковскаяТатьяна ГеворкянРентата ПиотровскиЕвгения Линович и Ольга Лефферс