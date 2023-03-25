 

Слабый пол России: Многие российские мужчины не доживают до 65 лет

25.03.2023, 10:15, Разное
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Министерство здравоохранения РФ бьет тревогу. Большинство российских мужчин умирают преждевременно. Их продолжительность жизни в основном очень низкая.

Эксперты утверждают, что большинство российских мужчин (52%) сегодня умирают, не дожив до 65 лет. Именно в возрасте от 40 до 65 лет происходит большинство смертельных случаев. “Это серьезный звонок”, – заявил Аполихин в комментарии РИА Новости.

Доктор отметил, что многие российские мужчины умирают чуть позже 40 лет, а этот период является пиковым возрастом для реализации мужского потенциала. Чаще всего это происходит на работе. Олег Аполихин отметил, что стресс может увеличить риск преждевременной смерти мужчин.

Исследования показали, что почти все мужчины в возрасте 40-65 лет имеют “жирную печень”, которая может быть вызвана хроническим стрессом. Эксперты подчеркнули опасность длительного воздействия стресса на организм. Они также советуют мужчинам заниматься физическими упражнениями, чтобы избавиться от любых негативных эмоций.


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