 

Ядовитый кофе и короткое замыкание: названы все опасности некачественного электрического чайника

25.03.2023, 10:08, Новости дня
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Электрический чайник – тот элемент бытовой техники, с которого начинается утро каждого человека. Но из-за интенсивного использования они периодически требуют замены. Как же выбрать новый чайник и не навредить себе?

Проект “Самая полезная программа” на Пятом канале сравнил несколько чайников из разных ценовых категорий: за одну, две и три тысячи рублей. Их проанализировали по нескольким параметрам для того, чтобы в итоге исследования были названы все опасности некачественного электрического чайника.

Оказывается, чайники, изготовленные из некачественного пластика, при нагревании выделяют стирол и формальдегид. Иными словами, вместо бодрящего напитка вы получите ядовитый кофе или чай. Так, например, корпус самого доступного “испытуемого” начал сильно пахнуть, а также передал этот запах и нагретой им воде.

Кроме опасности для здоровья, некачественный электрический чайник несет еще и риск возгорания. Если случайно включить его пустым, то перегоревшее тепловое реле или заклинившая кнопка выключения могут привести к короткому замыканию и, как следствие, пожару.

Напоследок эксперты проверили электрический чайник на экономичность: какой из трех чайников быстрее вскипятит воду? Быстрее всего справился чайник средней ценовой категории, затем закипел дорогой, а последним – самый бюджетный. Тем не менее, энергозатраты у всех электрических чайников оказались одинаковыми: 110 Вт за литр кипятка, что в пересчете на рубли составило около пяти рублей.


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