Ученые назвали 100 опасных биологических видов в России

На одном из

научных ресурсов опубликована совместная работа российских и американских ученых,

посвященная тенденциям расселения 100 опасных инвазионных видов растений и

животных в России. Речь идет о таких организмах, которых изначально не было в

фауне или флоре региона. Они оказались там вследствие разных событий, например,

перемещению рыбацких судов.

Ранее ученые

составляли похожие списки для всего мира и для Европы. В новой же работе

эксперты сфокусировались на российских тенденциях и степени опасности

распространения биологических видов. Некоторые виды были занесены на территорию

еще до XVI века. А вот

стремительный рост числа инвазивных видов отмечается с середины прошлого века.

33% видов были

привезены в Россию специально. Например, ясенелистный клен, ондатра и

американская норка. 5% видов попали в страну через естественные миграции. Также

имеет место быть внутригосударственные миграции, например, из Северного Кавказа

в европейскую часть.

Самым опасным организмом

названа амброзия трехраздельная. Это растение занимает поля, вызывая в

дальнейшем сильную аллергию у людей. А вот моллюск тередо и камчатский краб не

имеют потенциала для распространения ареалов обитания, цитирует ученых RT.