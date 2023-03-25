 

Ученые назвали 100 опасных биологических видов в России

25.03.2023, 10:08, Новости дня
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На одном из
научных ресурсов опубликована совместная работа российских и американских ученых,
посвященная тенденциям расселения 100 опасных инвазионных видов растений и
животных в России. Речь идет о таких организмах, которых изначально не было в
фауне или флоре региона. Они оказались там вследствие разных событий, например,
перемещению рыбацких судов.

Ранее ученые
составляли похожие списки для всего мира и для Европы. В новой же работе
эксперты сфокусировались на российских тенденциях и степени опасности
распространения биологических видов. Некоторые виды были занесены на территорию
еще до XVI века. А вот
стремительный рост числа инвазивных видов отмечается с середины прошлого века.

33% видов были
привезены в Россию специально. Например, ясенелистный клен, ондатра и
американская норка. 5% видов попали в страну через естественные миграции. Также
имеет место быть внутригосударственные миграции, например, из Северного Кавказа
в европейскую часть.

Самым опасным организмом
названа амброзия трехраздельная. Это растение занимает поля, вызывая в
дальнейшем сильную аллергию у людей. А вот моллюск тередо и камчатский краб не
имеют потенциала для распространения ареалов обитания, цитирует ученых RT.


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