Сарик Андреасян снимет адаптацию культового голливудского фильма

Российский режиссёр Сарик Андреасян снимет романтическую комедию, в основе которой фильм Вуди Аллена «Вики Кристина Барселона». По сюжету оригинальной картины, две американские студентки приезжают на каникулы в Барселону и вступают в романтические отношения с испанским художником. Ситуация осложняется тем, что у одной из студентки в Америке есть жених, а сам художник не может расстаться со своей бывшей женой.

В российской адаптации главными героями картины будут две московские студентки и армянский режиссёр. По сюжету, обе студентки влюблены в кавказскую культуру и на летние каникулы решили исполнить свою давнюю мечту – посетить Армению.

Во время посещения достопримечательностей города студентки встречают импозантного кавказского мачо Драстамата. У них мгновенно возникает любовный треугольник, пикантность которому добавляет то, что у Драстамата есть жена и дочь, а одну из студенток в Москве ждёт жених.

На главные женские роли рассматривают Кристину Асмус и Равшану Куркову, Драстамата сыграет сам режиссёр.

Сообщается, что Сарик Андреасян уже получил грант от министерства культуры в 150 млн рублей и целевой президентский грант «Дружба народов» в размере 80 млн рублей. Рабочее название картины – «Вика Кристина Гюмри».

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