Умер сооснователь Intel Гордон Мур

В возрасте 94 лет скончался один из основателей американской фирмы Intel Гордон Мур. Соответствующее сообщение появилось на официальном сайте компании.

Мур, окруженный близкими людьми у себя дома на Гавайях, умер 24 марта. Пэт Гелсингер, генеральный директор Intel, заявил, что усопший “определил технологическую отрасль благодаря своим знаниям и видению”. “Лидерство Гордона в Intel сформировало мою карьеру и большую часть моей жизни”, -отметил нынешний руководитель Intel. Гелсингер признал, что наследие Мура является “почетным” и “ответственным”.

В 1968 году инженеры Гордон Мур и Роберт Нойс основали Intel. Мур работал в компании с 1968 по 2006 года.