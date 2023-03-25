 

Умер сооснователь Intel Гордон Мур

25.03.2023, 8:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В возрасте 94 лет скончался один из основателей американской фирмы Intel Гордон Мур. Соответствующее сообщение появилось на официальном сайте компании.

Мур, окруженный близкими людьми у себя дома на Гавайях, умер 24 марта. Пэт Гелсингер, генеральный директор Intel, заявил, что усопший “определил технологическую отрасль благодаря своим знаниям и видению”. “Лидерство Гордона в Intel сформировало мою карьеру и большую часть моей жизни”, -отметил нынешний руководитель Intel. Гелсингер признал, что наследие Мура является “почетным” и “ответственным”.

В 1968 году инженеры Гордон Мур и Роберт Нойс основали Intel. Мур работал в компании с 1968 по 2006 года.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.05.22 / В Новосибирск из Японии привезли новый рамный внедорожник ISUZU MU-X 2022 года

28.02.21 / Тамплиеры – как одевались, что ели и за что их пороли

14.01.22 / Казахские джихадисты сами проспали переворот

27.01.23 / Путинферштейн: Полное сумасшествие — попытка США отобрать у России Крым приведёт к ядерной войне

19.01.22 / Служба 122 совершила за год 152 тысячи звонков москвичам, не дождавшимся ответа на линии

13.02.23 / Мнение: Ущербная демократия в США, отношение американцев к Израилю и мафия на Тайване

20.05.21 / Биткойн упал ниже 40000 долларов, поскольку Китай расширяет свои крипто-репрессивные меры

28.12.21 / Реформа

27.07.22 / Хабек, министр экономики Германии: Одобрение “Северного потока-2” – это капитуляция перед Европой

18.09.21 / Как нужно обрезать плодовые деревья осенью: подготавливаем их к зиме

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика