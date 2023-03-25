 

Как преодолеть кризис среднего возраста – три правила от психолога

25.03.2023, 8:45, Новости дня
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Кризис среднего
возраста — это состояние, когда человек прощается с привычным образом жизни, а
на его место приходит неизвестность. Как правило, такое состояние приходит
после 30 лет. Именно после этого возраста люди заканчивают “обязательную
часть” жизни, после которой не знают, что делать дальше.

Психолог Павел
Раков описывает ситуацию так. Сначала человек заканчивает школу, потом идет в
институт, затем устраивается на работу. Он добивается целей, вроде квартиры,
отказывая себе абсолютно во всем. По итогу, человек не успевает насладиться моментом,
ведь впереди всегда мелькает следующий шаг. А когда человек не видит впереди
ничего, он не добивается цели, а значит попадает в кризисное состояние.

“Не каждый
может проигрывать”, — цитирует психолога издание RT.

Для того, чтобы
облегчить симптомы и пережить кризис среднего хобби, Павел называет три важных
пункта:

  • Повысить
    собственную полезность. Человеку нужно дело, например, хобби или волонтерство.
  • Самостоятельность
    и активность. Не стоит ждать помощи от других, нужно самому придумывать себе
    дела.
  • Компетентность.
    После определенного возраста важно оставаться на плаву, получая, например,
    новую профессию.

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