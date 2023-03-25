Мнение: О пошаговой сдаче Путина… «Предатели» на каждом шагу?

Большой ошибкой Запада, совершённой год назад, была ставка на быстрое обрушение российской экономики вследствие самых масштабных санкций. И ещё большей — фрустрация из-за неудачи этой тактики, выразившаяся в «наказаниях» прежде всего представителей самых прозападных сил в российском истеблишменте.

Но теперь эти ошибки начинают исправляться.

Запад, похоже, возвращается к системной работе с российскими элитами. И это само по себе крайне скверный сигнал для президента России Владимира Путина. Однако на деле, ситуация ещё хуже.

На уходящей неделе бывший посол США в РФ Майкл Макфол предложил российским миллиардерам способ выхода из-под западных санкций: по его мнению, они должны отдать почти всё свое состояние на «восстановление» Украины. После чего — на свободу обратно в «Первый мир» с облегчёнными как совестью, так и кошельком. Но на приличную жизь им всё равно хватит.

«В случае крупных олигархов, имеющих бизнес в России… – нужно позволить им выйти из-под санкций. Но! Они должны перевести до 90% своего состояния в фонд восстановления Украины. Также они должны прекратить осуществлять инвестиции в Россию», — заявил Майк Макфол. И это не «частное мнение» бывшего дипломата, а новый поворот стратегии «Кнута и пряника». В докладе Общества Генри Джексона (HJS), опубликованном в Британии, дается рекомендация: необходимо способствовать бегству из страны высших чиновников и офицеров. Не говоря уже про владельцев крупных предприятий. Никто своих намерений не скрывает: поощряют предательство бизнесменов и служилого класса в обмен на «плюшки».

И эта стратегия может оказаться более успешной, чем создание «олигархам» и чиновникам невыносимых условий на Западе. Сейчас многие «с отчаяния» выбирают совсем уж экзотические варианты личного спасения. Так состоятельные жители России бросились получать… паспорта Киргизии. В последнем президентском указе о приёме в гражданство Кыргызстана оказалось около полусотни жителей московского региона и ещё столько же людей из других точек России.

Имена получателей паспортов не напоминают уроженцев Киргизии, а многие, вероятно, оказались частью российской элиты. Киргизский паспорт, например, получил Дмитрий Зеленин — полный тёзка бывшего губернатора Тверской области. Его год и место рождения также совпадают с данными экс-чиновника. На это первым обратил внимание экс-директор «Трансперенси Интернешнл-Россия» Илья Шуманов (деятельность её материнской структуры признана в РФ «нежелательной»). Среди получивших гражданство соседней республики оказалась и полная тёзка Наталии Барщевской, дочери полномочного представителя правительства РФ в высших судебных инстанциях Михаила Барщевского. Киргизское гражданство получили также вероятные сыновья владельца алкосети «Ароматный мир» Валерия Задорина — Александр и Михаил. И многие состоятельные россияне тоже.

Но ведь Лондон и Париж — всяко лучше Бишкека? И значит, «средние» элиты получают мотив поступить согласно правилу «вовремя предать — значит, предвидеть». Таких настроений всё больше, тем более, что ордер МУС аннулировал все надежды, что при «этом режиме» отношения с Западом удастся нормализовать. И ведь бизнесмены и чиновники средней руки таки сдадут патрона, как сербы сдали своего Слобу? Может, даже ещё быстрее?

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