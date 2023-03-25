Мнение: Оптимист Ракша

«Если мы доживём до конца этого года, я буду удивлен и рад».

На стриме навели на это удивительное интервью благодарные слушатели, я погуглил – и впрямь. Да, мой старый знакомец и тезка Алексей Ракша, прославившейся во времена «чудовищной пандемии» своими совершенно апокалиптическими подсчетами «реальной смертности в России от ковида», выдал подробное и содержательное интервью о том, какие процессы будут разворачиваться в российской демографии в перспективе ближайших лет… и мимоходом по сути дезавуировал все свои выкладки, заявив, что лично он уверен в том, что мы все умрем значительно раньше в ядерном огне или от тяжелых последствий облучения. Прямая цитата:

— В какой перспективе рождаемость будет снижаться именно из-за войны? В течение 5, 10 или 30 лет? – Это зависит от того, сколько война продлится и чем она закончится. Если будет ядерная война, то почти все мы умрём, и не будет почти никакой рождаемости. Я, например, считаю, что так и будет. Я вообще ничего не планирую, как будто завтра нет».

Нормально так. Люблю, когда режут правду-матку! Причем, объективно говоря, возразить Ракше нам особо нечем – развитие событий, которое он пророчит, выглядит как минимум весьма вероятным. До чего же довел страну мистер Пе-Же…

Но помимо этого, в большом интервью было и еще немало интересных замечаний.

О пенсионном возрасте

«Если бы у всех было по три ребёнка, то пенсионный возраст должен был бы быть примерно 55 лет при нашей продолжительности жизни, если бы у всех было по два ребёнка, то 65 лет, а если по одному, то 80 лет».

О Переписи и реальной численности населения в РФ

«— Статистика завышает количество населения?

Да, примерно на 5,5 миллионов.

— Почему?

Потому что в России бюджетное подушевое финансирование. Регионам очень выгодно её завышать. Некоторые регионы на последней переписи оттянулись по полной программе. Примерно треть относительно честно провели перепись. Но в целом по России данные испорчены.

— Это спектакль для Путина или он знает реальную статистику?

Никакого спектакля нет, это просто раздолбайство, то есть деградация качества государственного управления в условиях привычки к коррупции и очковтирательству, а также отрицательной селекции во власти. Государство не смогло провести перепись населения, провалило её».

О России как сверхдержаве

«Когда-то до революции Российская империя составляла примерно 9-9,5% населения всего земного шара. Сейчас Россия — это примерно 1,8%. К концу века, если мы выживем, то, наверное, может составить 1% с небольшим. Соответственно ни о какой сверхдержаве речи уже быть не может в принципе».

Силен Ракша! На Стриме я его сравнил с японским самураем, который, как известно, предпочитает жить, как будто он уже умер; повторю это и здесь. Хорошо бы и всем россиянам освоить это красивое восточное искусство – мертвым умирать не страшно.