Der Spiegel – Дания вместе с Россией поднимут объект, найденный возле труб «Северного потока»

Дания хочет в сотрудничестве с Россией поднять объект, который недавно был обнаружен на дне Балтийского моря рядом с трубами газопровода «Северный поток», пишет немецкий журнал Der Spiegel. Компания Nord Stream 2 AG уже приняла приглашение датского энергетического ведомства, а в Кремле такой шаг со стороны Дании оценили как «позитивный».



AP

Около полугода назад на линиях газопроводов «Северный поток» на дне Балтийского моря произошло несколько взрывов. Теперь Дания хочет сотрудничать с Россией, чтобы поднять объект, который недавно был найден рядом с трубами, пишет немецкий журнал Der Spiegel.

Компании Nord Stream 2 AG была предложена возможность принять участие в извлечении объекта, замеченного рядом с газопроводом «Северный поток — 2», говорится в заявлении Датского энергетического агентства. Как пишет агентство Reuters, контролируемая Россией компания Nord Stream 2 AG уже приняла приглашение датского энергетического ведомства.

Датские власти ранее обследовали объект цилиндрической формы высотой около 40 см и диаметром около 10 см, находящийся на дне Балтийского моря, сообщило энергетическое ведомство в Копенгагене. Объект не представляет непосредственной угрозы безопасности. Возможно, что это дымовой буй. Однако теперь объект должен быть извлечён, чтобы прояснить этот вопрос.

В Москве приветствовали этот шаг. «Это позитивная новость, когда владелец трубопровода приглашается на важные следственные действия», — заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. По его словам, необходимо выяснить, имеет ли найденный предмет какое-либо отношение к «террористическому акту» на трубопроводе «Северный поток». Также, вопреки имеющейся у Дании информации, Песков добавил: «И, видимо, имеет».

В конце сентября 2022 года в результате взрывов вблизи датского острова Борнхольм в Балтийском море было обнаружено в общей сложности четыре утечки на двух газопроводах «Северный поток», напоминает немецкий журнал. Власти предполагают, что утечки были вызваны диверсией. Неясно, кто несёт ответственность за случившееся. Германия, Швеция и Дания начали расследования. Политики из немецкого правительства недавно предостерегли от поспешных выводов и призвали дождаться завершения расследования. Москва вскоре после нападения возложила ответственность на британцев и американцев.

Совсем недавно расследование немецких властей вызвало переполох: по их данным, диверсионная группа на борту парусной яхты из Мекленбурга — Передней Померании разрушила газопроводы в нескольких местах, пишет немецкий журнал Der Spiegel.